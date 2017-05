Regantes piden que se pongan todos los recursos posibles ante la falta de agua sin descartar las movilizaciones

Etiquetas

Jódar anuncia una enmienda de 4 millones de euros a los PGE para abaratar el precio del agua desalada

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, se ha reunido este martes con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, a la que seguirán posteriores encuentros con los representantes de los productores agrarios, cooperativas y exportadores de la Región; y en la que desde el Scrats se ha solicitado que se pongan en marcha todos los recursos posibles y se acorten los trámites a realizarse ante la falta de agua y un verano previsiblemente "caliente y seco", anunciando que no descartan futuras movilizaciones.

En la reunión, celebrada en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, se han abordado las necesidades de agua tras el quinto año de sequía consecutivo, así como la búsqueda de medidas y acciones conjuntas para lograr recursos; y el presidente ha mostrado el apoyo del Gobierno regional "en cada una de las reivindicaciones" que realizarán los regantes en los próximos meses.

Así lo ha puesto de manifiesto Lucas Jiménez, quien ha acentuado la escasez de recursos que presentan actualmente los embalses de la cabecera del Tajo, indicando que Entrepeñas y Buendía, que almacena más de 370 hectómetros cúbicos de agua, se encuentra cerca de lo que técnicamente se conoce como 'trasvase cero' (368hm3). Además ha hablado de la necesidad de que se apruebe el Decreto de Sequía, se de el visto bueno desde el Ministerio a la explotación de la batería de pozos del Sinclinal de Calasparra o poder disponer de algunos hectómetros de la batería de pozos de la Vegamedia.

Además de solicitar el agua desalada que no se use para abastecimiento, que la tramitación de la cesión de derechos "no se dilate en el tiempo", poder disponer de unos 8 hm3 del canal de Estremera y La Poveda, de 25 hectómetros cúbicos útiles de los pozos del Sinclinal de Calasparra y de 21 a 26 hm3 de la desaladora de Torrevieja (Alicante), es decir, "que con este mix de aguas tendríamos unos 65-70 hm3 para terminar las campañas, si todas las negociaciones llegan a buen puerto".

"Estamos mucho peor que el año pasado, este año no tenemos nada para trasvasar", ha recalcado el presidente del Sindicato, quien ha apostillado que "se hace preciso un nuevo trasvase", aunque desconoce de dónde, así como que se empiezan a estudiar medidas de futuro "o estas regiones, algún día, lo van a pasar muy mal". No puede ser, ha subrayado, que estas regiones paguen hasta un triple más por el agua de boca.

Jiménez, que ha asegurado que tiene buenas sensaciones con el nuevo consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, "a quien no le falta voluntad", ha asegurado que "pintan malos tiempos" para el Plan Nacional del Agua, "si se debatiera en el Levante, ya estaría" pero "los vientos que soplan en el resto del país, no conducen a una paz romana alrededor de un bien escaso como es el agua".

Tras lo que ha señalado que si el Pacto Nacional del Agua no lleva aparejado medidas correctoras de desequilibrio territorial en el tema del agua, "será un canto de sirenas", lo que ha venido ocurriendo con los Planes Hidrológicos.

HACER MÁS COMPETITIVA LA REGIÓN

Por su parte, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la que se destinarían 4 millones de euros para abaratar el precio del agua desalada y "hacer así más competitiva la agricultura de la Región de Murcia".

Así lo ha explicado el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, tras la reunión mantenida en el Palacio de San Esteban entre el jefe del Ejecutivo regional y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

López Miras ha informado al presidente del Scrats de la presentación de esta enmienda por parte de los diputados murcianos del PP, que ha sido apoyada por el grupo parlamentario popular y refrendada por el Gobierno, y que para salir adelante requiere el apoyo del resto de formaciones en el Congreso, "que ahora pueden dejar patente que su apoyo a la Región de Murcia y a la necesidad de recursos hídricos no es solo un discurso político", ha remarcado Jódar.

Francisco Jódar, que ha subrayado que durante la reunión "se han puesto sobre la mesa las posibles soluciones a la situación de extrema necesidad debido a la falta de agua que se avecina este verano", ha resaltado que "éste es un asunto prioritario" para López Miras y que, tal y como trasladó a la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría en el acto de toma de posesión como presidente, "es un asunto de Estado que requiere de soluciones urgentes".

Durante la reunión, el presidente de la Comunidad ha trasladado a Lucas Jiménez la "necesidad de contar con una voz única que nos haga más fuertes en nuestras reivindicaciones en materia de agua", y ha reiterado que "nuestra causa es común con la de los sindicatos agrarios, sindicatos de regantes y agente sociales".

López Miras ha expresado también su compromiso de "impulsar todas las medidas necesarias para dotar a esta Región del agua que necesita" porque, según ha declarado, "el Gobierno regional siempre ha trabajado y trabajará para que a nuestros agricultores y regantes no les falte agua". Al respecto, se ha referido a los "cinco desafíos a los que nos enfrentamos" en esta materia.

Por un lado, el blindaje del trasvase Tajo-Segura, la redotación de la cabecera del Tajo; la necesidad de autorizar la compra-venta de agua o la cesión de derechos entre comunidades de regantes, a través de la creación de un Banco Público del Agua regulado por el Ministerio; la interconexión entre desaladoras y un precio social para el agua desalada, así como la necesidad de un gran Pacto Nacional del Agua, "que debemos liderar desde la Región de Murcia".

Sobre una futura reunión con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ya solicitada, Francisco Jódar ha señalado que espera tener noticias "lo antes posible".

Dentro de esta ronda de contactos, el presidente de la Comunidad tiene previsto reunirse este miércoles con representantes de organizaciones agrarias, cooperativas y exportadores de la Región para abordar la búsqueda de más medidas de cara a la obtención de recursos hídricos.