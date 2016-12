Disturbios en quince centros comerciales en el inicio de las rebajas en EEUU

El día 26, el que sigue a Navidad, es tradicionalmente un día en el que los descuentos y las rebajas abundan en los centros comerciales. A las rebajas, hay que añadir los típicos cambios de tallas y devolución de artículos tras la llegada de Papa Noel que no siempre acierta. Este cóctel explosivo ha derivado en EEUU en un aumento de la afluencia de gente a los centros comerciales que se ha saldado además con distribuiros en más de quince centros comerciales de EEUU.

Según informa The New York Times, en la mayoría de los incidentes los implicados eran adolescentes o jóvenes. En muchos de ellos ha tenido que intervenir la policía, llegando incluso a desplegarse a los SWAT (la policía antidisturbios del país). Ha habido incidentes en centros comerciales de Colorado, Illinois, Tennessee, Ohio, Connecticut y Nueva York, entre otros.

Se habla de luchas, carreras, aglomeraciones, vandalismo… Probablemente el principal incidente tuvo lugar en el centro comercial Jersey Gardens de Nueva Jersey que acabó con 48.000 personas saliendo a la carrera, ocho heridos en la estampida y supuestos tiroteos según informan medios locales, aunque eso último acabó siendo una falsa alarma.

NO shots fired at AZ Mills Mall, officers on scene investigating cause of disturbance