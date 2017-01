Así vivimos en directo la primera rueda de prensa de Donald Trump

Etiquetas

Donald Trump ofrece su primera rueda de prensa desde que el 8 de noviembre pasado fuera elegido Presidente de los Estados Unidos, cargo que jurará en las escaleras del capitolio de Whasington el próximo 20 de enero.

La comparecencia de Trump se celebra justo después del discurso de despedida de su predecesor, Barack Obama, que ha hecho un resumen de sus ocho años en la casa Blanca, y en el momento en el que el espionaje de Estados Unidos alertase al propio Trump de que Rusia tiene en su poder información delicada y comprometida en su contra.

La expectación es inusitada como lo demuestra estos 'tuits' de una periodista del NYT:

The press that Trump will meet pic.twitter.com/IEq40K5tme — Maggie Haberman (@maggieNYT) 11 de enero de 2017

Todo está preparado para que comience la rueda de prensa:

Someone has moved a long table next to the Trump podium pic.twitter.com/pUed7KWqCj — Maggie Haberman (@maggieNYT) 11 de enero de 2017

17.02: Todo preparado en la Trump Tower de Nueva York para la rueda de prensa de Donald Trump, que debe empezar en breves instantes, aunque todavía no se ve ni rastro del que será el 45.º Presidente de los Estados Unidos.

17.06: Tensa espera, la primera rueda de prensa de Trump empieza con retraso.

17.10: Trump hablará en un estrado con diez banderas estadounidenses y con un telón de fondo azul.

17.13: Aparece Donald Trump.

17.15: Trump dará información sobre la campaña, sobre lo que hará como Presidente y sobre informaciones que han aparecido en diversos medios de comunicación.

17.16: Trump acaba de llegar acompañado de sus tres hijos. Uno de sus portavoces lee un comunicado sobre "la información publicada en una publicación de izquierdas", en referencia a Buzzfeed, que considera "absolutamente falsa" porque contiene información no comprobada.

17.17: Los principales asesores de Trump ya se encuentran junto al podio desde el que comparecerá el presidente electo. Su portavoz Kellyanne Connway, su yerno y asesor Jared Kushner y su otro principal asesor y responsable de campaña, Steve Bannon, acaban de entrar en el lobby de la Trump Tower donde el republicano se va a dirigir a los medios.

17.18: El portavoz de Trump desmiente que Paul Manafort, uno de sus directores de campaña, se reuniera en ninguna ocasión con agentes rusos para coordinarse, como asegura el dossier elaborado por las agencias de inteligencia de Estados Unidos y que fue presentado el pasado viernes al presidente electo.

17.19: Mike Pence: "Nos faltan nueve días para la investidura del 45.º presidente de los Estados Unidos, para mí es todo un honor hacer el juramento para ser vicepresidente y un honor estar al lado de un presidente que hará que los Estados Unidos vuelvan a ser grandes".

17.20: Trump comienza diciendo que es un placer hablar con la prensa, aunque ha habido muchas noticias inexactas que son una mancha muy grande en el historial de algunas cadenas. Y critica especialmente a CNN y a Buzzfeed.

17.21: "Las informaciones publicadas no se deberían haber escrito nunca ni, por supuesto, publicado. Son noticias falsas redactas por una cadena de televisión en concreto. Sin embargo, quiero agradecer a otros medios de comunicación que han sido tremendamente profesionales".

17.23: Trump considera que hay "importantes anuncios" en las próximas dos semanas sobre acuerdos de empresas estadounidenses para "regresar" a Estados Unidos y crear puestos de trabajo para los norteamericanos.

En las últimas semanas, varias compañías del sector automovilístico han anunciado que invertirían dentro de EE UU después de que Trump les amenazara públicamente con la imposición de tasas por llevarse la producción fuera de sus fronteras.

El presidente electo de los Estados Unidos menciona a Ford o Fiat como ejemplos de empresas automovilísticas que van a incrementar su producción en Estados Unidos y da un tirón de orejas a General Motors para que haga lo mismo y aumente las partidas a nivel interno sin deslocalizar más producción a México

17.24: Trump empieza fuerte: "Voy a ser el mayor creador de empleo que Dios haya visto nunca".

17.26: Trump se refiere a los veteranos de los Estados Unidos: "Hasta ahora han sido tratados de forma horrible...esto va a cambiar"

"Hay un movimiento que el mundo no ha visto jamás, nadie lo esperaba, ni siquiera las encuestas, pero lo que pasó el 8 de noviembre fue algo muy bonito" prosigue Donald Trump.

17.28: Respuesta sobre la primera pregunta acerca del supuesto espionaje de Rusia durante la campaña: "Fue una reunión confidencial con los servicios de espionaje y por lo tanto no puedo hablar de ella". Pero añade: "Es una desgracia absoluta, un escándalo total. Es totalmente falso" (las acusaciones hacia Rusia), "no se debería de haber publicado nunca"

Trump: The meetings are confidential/classified. "I'm not allowed to talk about what happened at them." — Just Security (@just_security) 11 de enero de 2017

17.30: Trump ataca al Comité Nacional Demócrata de negliegencia y de estar "abierto a ser hackeado" por no contar con las mismas protecciones que los republicanos. El presidente electo ya había atribuido anteriormente las interferencias con los servidores de la organización demócrata a su falta de preparación ante estos ataques, no a la intención de los hackers de perjudicar las opciones de Hillary Clinton.

17.31: Trump suena tranquilo por ahora aunque no evita las críticas a sus rivales e insiste en que recibe un trato injusto de los medios.

17.32: Vuelve sobre Rusia y Putin:"Creo que Rusia y el presidente Putin han dicho que eran informaciones falsas. Yo respeto lo que dice. Si hubiera sido verdad lo hubieran dicho" se defiende Trump. "Teníamos una muy mala relación con Rusia y ahora esto va a cambiar. Nos van a ayudar a combatir el ISIS, por ejemplo. No sé como me voy a llevar bien con Vladímir Putin, espero que bien. ¿Alguien se cree que si no me cae bien no voy a ser duro con él? ¡Venga ya!".

17.35: Donald Trump: "No tengo nada con Rusia, ni relaciones, ni prestamos, ni deudas, ni acuerdos. No tengo ningún asunto pendiente con Rusia".

17.38: "Estuve en Rusia hace muchos años con el concurso de Miss Universo y le dije a mucha gente, tengan cuidado porque no quieren salir en televisión, porque hay cámaras en todas partes", dice Trump, que niega que se pudera arriesgar a participar en ningún acto público ni privado que le pueda comprometer, como alega el documento revelado este martes por los medios de EE UU.

Lawyer says Trump has relinquished leadership of the company to his sons. "An ethics adviser will be appointed to the management team." — Just Security (@just_security) 11 de enero de 2017

17.39: Trump sobre posibles conflictos de intereses entre ser presidente de los EE.UU. y sus negocios: "No quiero aprovecharme de nada, no quiero conflictos de intereses aunque legalmente puedo seguir con mis negocias. Puedo seguir gestionando mis negocios, si quisiera podría hacerlo, pero no lo voy a hacer".

No hará pública su declaración de impuestos

17.40: Donald Trump confirma que romperá una tradición de los anteriores Presidentes norteamericanos y no hará pública su declaración de impuestos: "Los únicos que tienen interés en ellos" (mis impuestos) "son los periodistas".

17.41: Una letrada contratada por Donald Trump hace una declaración legal sobre el denominado 'conflicto de intereses' y el traspaso de poderes de sus negocios a sus hijos. Ivanka Trump también abandonará su cargo en la Trump Organization para mudarse a Washington junto a su marido Jared Kushner, quien formará parte de la administración de Donald Trump como asesor presidencial.

Don Trump y Eric Trump, hijos del presidente electo de los Estados Unidos, asumirán el control total de las empresas de su padre.

17.48: "El presidente electo dimitirá de todos los cargos que ocupa en las empresas de la Trump Organization", dice la abogada.

17.49: La representante legal asegura que no habrá comunicación entre la Trump Organization y el equipo de presidencia de Donald Trump, se evitará cualquier tipo de injerencias.

17.50: La abogada de Trump analiza ahora la cláusula que impide a los presidentes recibir regalos, títulos ni donaciones de gobiernos extranjeros y alega que esto no se ha aplicado hasta ahora a transacciones como el pago de una habitación de hotel. El presidente electo posee un hotel en Washington en el que se pueden alojar mandatarios extranjeros, lo que puede suponer un conflicto de intereses para él. "Trump donará todos los beneficios que reciba por el pago de gobiernos extranjeros en sus hoteles al Departamento del Tesoro de Estados Unidos", anuncia la abogada.