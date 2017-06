May, el 20 de mayo: "Si pierdo seis escaños Corbyn negociará con Europa"

Un tuit del 20 de mayo puede poner en apuros a la que por ahora es la primera ministra británica. Todo apunta a que Theresa May no dimitirá e intentará formar gobierno. Las urnas no han respaldado su intención de hacerse más fuerte al frente del país y como cabeza de un Brexit duro.

Está claro que ella ni pensaba que iba a perder doce escaños. Con 315, los laboristas ganan pero pierden la mayoría absoluta que tenían.

¿Qué hará May con este tuis?

If I lose just six seats I will lose this election and Jeremy Corbyn will be sitting down to negotiate with Europe: https://t.co/OwbfDseOJh