Trump quiere bajar un 20% el impuesto de sociedades y aplaza el polémico muro

A pocos días de que se cumplan los cien primeros días de su mandato, el presidente Donald Trump busca un golpe de efecto a base de rebajar impuestos, aunque se dispare el déficit. Según adelantan medios como The Wall Street Journal y The New York Times, el republicano quiere bajar el Impuesto de Sociedades al 15 por ciento frente al actual 35 por ciento, y cumplir así una de sus promesas electorales.

Donald Trump quiere anunciar este recorte fiscal este miércoles para apuntarse un punto frente a las empresas y a los ciudadanos, en un momento en el que su índice de aprobación está en el 40%, peor que los once presidentes anteriores, según una encuesta de WSJ y la cadena NBC.

Esta reducción del 35 al 15%, convertiría a EEUU en uno de los países desarrollados con impuestos para los beneficios de las empresas más bajo y lo situaría cercano al 12,5% de Irlanda, donde muchas multinacionales estadounidenses y europeas tienen su sede.

No obstante, la bajada de impuestos que quiere poner en marcha Trump alimentaría aún más el déficit y aumentaría la deuda, y difícilmente, ayudaría a alcanzar el crecimiento del 3% anual que prometió durante la campaña, que supondría crecer casi el doble que el año pasado cuando EEUU creció el 1,6 por ciento, según datos del Departamento de Comercio.

Las presentación de los cambios relacionados con el código tributario coinciden con un periodo clave en la Casa Blanca porque el Gobierno y los líderes del Congreso están trabajando para negociar los presupuestos que eviten el cierre parcial de las actividades del gobierno federal o shutdown, una situación que vivió Obama en 2013.

Trump aplaza la financiación del muro para evitar el shutdown

Precisamente, en el marco de la discusión de estos presupuestos, los demócratas, y algunos legisladores republicanos han rechazado incluir una partida para construir el muro en la frontera con México, lo que ha obligado a Trump a aplazar su gran promesa.

Este revés no significa que el presidente deje a un lado su intención de levantar la valla porque ya ha anunciado a través de twitter que su posición no cambia: “Será construido y ayudará a detener las drogas, el tráfico de personas, etc”. Su idea era incluir en los presupuestos los 20.000 millones de dólares necesarios para construir el muro, pero se ha encontrado, de momento, con un nuevo fracaso, como ya le pasó cuando quiso tumbar el Obamacare.