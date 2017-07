Trump, blando con Putin, le dice que es un honor verle en su primer cara a cara

"Es un honor reunirme con usted" le dijo Trump a Putin, a lo que éste contestó: "Estoy encantado de reunirme con usted". "Hemos hablado por teléfono pero las conversaciones no son suficientes", añadió Putin.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin han tenido su primera reunión cara a cara en el marco de la cumbre del G20 en Hamburgo.

Los dos líderes se entrevistaron por teléfono cuatro veces desde la llegada Donald Trump a la Casa Blanca pero su es su primera entrevista cara a cara.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguraba horas antes por twitter que esperaba "con interés" la primera reunión con su colega ruso, Vladímir Putin, porque tenían "mucho que discutir".

Trump y Putin celebran su primer cara a cara hoy en Hamburgo, con motivo de la Cumbre del G20 que se celebra en esta localidad alemana, con Siria y Ucrania como conflictos abiertos y la presunta implicación rusa en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit#USA🇺🇸