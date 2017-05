Varios muertos en Manchester tras una explosión en un concierto de Ariana Grande

La Policía de la localidad británica de Manchester ha respondido en la noche de este lunes a un "incidente grave" en el Manchester Arena, un recinto cerrado con capacidad para 21.000 personas, en el que estaba teniendo lugar un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

Sin que por el momento haya más detalles sobre lo sucedido, la afluencia de una veintena de ambulancias y relatos de testigos recogidos por medios británicos, hablan de dos fuertes explosiones al final del concierto. Habría víctimas mortales y heridos.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a

"Los servicios de emergencia están respondiendo a un incidente grave en el Manchester Arena. Eviten la zona. Más detalles cuando estén disponibles", ha indicado la Policía a través de su cuenta en la red social Twitter.

Asimismo, el servicio de ambulancias de North West ha confirmado a través de esta misma vía que está "respondiendo a un incidente en el Manchester Arena".

#ManchesterVic Staff are on site with @BTP and emergency services. Lines are currently blocked. @nationalrailenq