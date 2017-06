Un madre retransmitió en directo en Facebook el incendio en la torre Grenfell de Londres

Etiquetas

Una mujer compartió en directo, a través de su página de Facebook, un angustioso vídeo grabado desde el interior del edificio residencial Grenfell Tower, devorado por las llamas la madrugada de este miércoles.

Rania Ibrham, madre de dos hijos, fue quien grabó desde en el interior de uno de los apartamentos en el piso 23 del rascacielos. El vídeo, de 6 minutos de duración muestra cómo al otro lado de la puerta de un apartamento se abre un oscuro pasillo lleno de humo.

La mujer, que habla en inglés y árabe, invita a la gente a su apartamento para escapar del humo. En el resto del vídeo se aprecia una clara panorámica sobre el balcón, desde el que no se puede ver humo ni llamas.

Rania dice en el vídeo que vive en la 23.ª planta del edificio y asegura que las llamas aún no han llegado a su apartamento. "Estamos atrapados en el piso 23", exclama. Desde que hizo la transmisión en vivo en Facebook se desconoce el destino de Rania Ibrham.

"Recibí un vídeo de Snapchat de Rania a las 3.00, justo después de que comenzara el incendio y no he oído nada de ella desde entonces", asegura una amiga de la vecina al diario británico 'The Daily Mail'.