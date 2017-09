La Policía busca al responsable del atentado en el metro de Londres

La Policía británica ha lanzado una amplia operación de búsqueda del responsable o responsables que hicieron explotar una bomba de fabricación casera en un vagón del metro de Londres y que ha causado más de una veintena de heridos.

El diario The Guardian señaló que los investigadores de Scotland Yard están examinando imágenes del circuito de televisión cerrado del metro londinense para determinar por dónde entró y salió el autor de este ataque terrorista, ocurrido en la estación Parsons Green, en el tramo externo del suburbano de la línea District, cuando se dirigía al centro de la capital.

El artefacto usado en este atentado terrorista será examinado por expertos forenses, que esperan encontrar pistas sobre los responsables una vez se examine el método de fabricación, los productos químicos y el tipo de detonador.

No en vano, la policía de Londres investiga la explosión ocurrida en el metro de Londres como un acto terrorista. En concreto, el incidente, que provocó fuego en el interior de un convoy, ocurrió sobre las 08.21 hora local (9.21 en España). Las imágenes divulgadas por las redes y por la televisión británica mostraban a varios pasajeros con quemaduras en el rostro como consecuencia de la deflagración de un objeto oculto dentro de una bolsa del Lidl. Minutos después la estación fue cerrada y la línea suspendida.

Rápidamente, hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Metropolitana y de la Brigada de la Policía de Transportes y efectivos del Servicio de Ambulancias y de la Brigada de Bomberos. La Policía confirmó que se trata de un artefacto de fabricación casera y que hay 22 personas heridas, aunque ninguna de ellas en estado grave.

Además, explicaron que la zona sigue acordonada y que la población debe evitar aproximarse. También pidieron la colaboración de los ciudadanos que hayan visto lo sucedido y puedan aportar datos a la investigación, así como imágenes y vídeos del incidente. Según Metro, la Policía está buscando a un individuo que habría dejado en el interior de un vagón del metro de Londres la bomba casera.

Desde el gobierno británico llamaron a la calma y pidieron a los londineses que continúen con su vida con normalidad. "Todo el mundo debe mantener la calma y continuar con su vida", señaló el secretario de Exteriores británico, Boris Johnson en Sky News. Por su parte, la premier Theresa May convocó una reunión del gabinete de emergencia Cobra a raíz de la explosión en el metro de Londres.

Asimismo, el alcalde de Londres, Sadiq Khan publicó en twitter un comunicado donde asegura que "nuestra ciudad condena totalmente a los horribles individuos que intentan usar el terror para hacernos daño y destruir nuestro modo de vida."

. @metpoliceuk have confirmed that the explosion on a train at Parsons Green Station is being treated as terrorism. https://t.co/dKZCcjEZjT pic.twitter.com/fFzOf6wNXu

Donald Trump también se ha pronunciado sobre el ataque, a través de Twitter, pidiendo a Scotland Yard que sea "proactiva" en la lucha contra el terrorismo y asegurando que los autores del atentado eran conocidos de las autoridades.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive!