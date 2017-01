Una niña de 12 años se suicida en directo en Facebook live tras confesar que sufrió abusos

Etiquetas

Tragedia en el estado de Georgia, Estados Unidos. Katelyn Nicole Davis tenía 12 años y publicaba en facebook un vídeo- diario. Allí contaba sus experiencias y pensamientos y allí, el pasado 27 de diciembre, publicó un sobrecogedor mensaje. La niña aseguraba que había sufrido abusos sexuales por parte de un familiar y que cuando le recriminó su actitud le dijo que se colgara.

Ese mismo día la niña publica que está deprimida por ese asunto y está buscando la mejor manera de quitarse la vida. Tres días después, el 30 de diciembre, vuelve a retransmitir en directo. Mientras llora y mira a cámara la niña dice: Perdón por no ser lo suficientemente linda. Perdón por haber entrado en sus vidas para irme tan rápidamente. Perdón por no haber sido lo suficientemente buena. Perdón a todos los que me querían y deseaban. Perdón por parecer una prostituta. Lo siento mucho".

Después se ve cómo la niña se sube a un árbol y se quita la vida colgándose de un árbol en el jardín de su casa mientras la cámara continúa retransmitiendo a través de facebook live. En la imagen el cuerpo de la niña y de fondo las voces de la madre llamando a su hija.

Esta es parte del vídeo que contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad.

En pocos minutos el vídeo se hizo viral. Amigos y conocidos comenzaron a compartirlo y a hablar del suicidio de la niña.

Las autoridades temen que este caso sirva de inspiración para otros jóvenes que quieran imitar la acción de Katelyn Nicole Davis, tal y como publica el periódico Mirror, por eso han hecho un llamamiento a la sociedad para evitar que los adolescentes con problemas puedan imitar este comportamiento.

La policía investiga ahora las acusaciones de abusos sexuales para determinar qué ocurrió y quien es el culpable.