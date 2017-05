José Carlos Díez, de 'ministro' económico de Susana Díaz a volver a su empresa

Etiquetas

José Carlos Díez llegó al aparato del PSOE en enero de este año. La Gestora le hizo un encargo muy concreto: coordinar la Ponencia económica del partido de cara al Congreso Federal de los próximos 17 y 18 de junio. En estos cinco meses, el economista palentino ha elaborado un documento que, junto a las aportaciones políticas de Eduardo Madina, aporta soluciones a los males que sufre el PSOE. Durante la campaña de las primarias se ha mojado con Susana Díaz e incluso sonó como ministro de Economía de un hipotético Gobierno de la andaluza. Ahora, tras la victoria de Pedro Sánchez, su futuro se orienta hacia el mundo de la empresa privada.

Díez se ha comprometido a defender en el Congreso del PSOE la Ponencia económica que ha coordinado. Subirá al estrado, por tanto, una vez que el documento supere la actual fase de enmiendas en agrupaciones, para explicar cuáles son las propuestas del equipo que ha trabajado en el documento. Después, la intención del economista es volver a trabajar en sus dos anteriores trabajos: su compañía de consultoría económica, Global Economic Analysis, y retornar a su puesto de profesor de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares, según reconoce a Lainformacion.com.

En la citada Ponencia económica, José Carlos Díez ha realizado una labor de "relator" de las diferentes propuestas que han llegado. La Gestora le indicó que no hiciera planteamientos demasiado concretos, en previsión de no condicionar al Secretario General que saliera de las primarias del pasado domingo. Así, el que fuera economista jefe de Intermoney ha elaborado un marco conceptual, más que un programa económico definido. De esta forma, Pedro Sánchez no tendrá problemas para adaptar sus planes para el PSOE a este documento, explica el mismo Díez.

El coordinador quiso, además, que en la Ponencia participaran algunos miembros del equipo de Pedro Sánchez y de Patxi López. Por ejemplo, por el sanchismo fue Pedro Casares, profesor de Economía de la Universidad de Cantabria y Secretario General del PSOE de Santander, quien ha colaborado en este documento. La exministra Cristina Narbona, que ha tomado partido por Sánchez, también ha enviado algunas aportaciones. Por parte del exlehendakari, Manuel de la Rocha ha sido uno de los miembros del grupo de trabajo -lea en este documento quienes han trabajado en las ponencias; a partir de la página 33 aparecen los integrantes de la económica-.

No hay que olvidar que José Carlos Díez colaboró con Pedro Sánchez durante buena parte de su etapa en la Secretaría General. Le llamaba, se veían y le enviaba papeles, a petición del propio Sánchez. La relación acabó tras las elecciones del 20 de diciembre, cuando el líder del PSOE apostó especialmente por los consejos de Jordi Sevilla.

@sanchezcastejon doctor en economía, habla inglés y elegido en elecciones democráticas. Sociedad española evoluciona @marianorajoy — José Carlos Díez (@josecdiez) 14 de julio de 2014

Lo que sí descarta José Carlos Díez es abandonar el PSOE, como ha hecho Corcuera. "Soy socialdemócrata y seré del PSOE ya que llevo votando al partido media vida", especifica. En el sanchismo, sin embargo, la opinión sobre el economista es que se posicionó del lado de Susana Díaz de manera destacada y que, por tanto, no se prevé que el nuevo Secretario General cuente con él en esta segunda etapa en Ferraz.

Enhorabuena @sanchezcastejon y a todos los militantes por un gran ejercicio democrático. Mañana, un tiempo nuevo para este gran partido 🌹 — José Carlos Díez (@josecdiez) 21 de mayo de 2017

El economista socialista afirma a Lainformacion.com que apostó por la presidenta andaluza porque "creí que era mejor" proyecto. Ahora lo que espera es que Pedro Sánchez sepa "conectar con los ciudadanos" para "recuperar los votos" que perdió el PSOE desde su última victoria electoral en 2008 y que los socialistas vuelvan a ser "la alternativa al PP". La diferencia entre el último éxito de Zapatero y los comicios del 26J es de 5,8 millones de papeletas menos. Todo un reto para Sánchez.