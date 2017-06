Sánchez mueve sus peones para asaltar Madrid, Asturias, Aragón y C-La Mancha

Etiquetas

Muchos se habrán sorprendido al ver el hombre que ha representado al PSOE en la moción de censura contra Cifuentes en Madrid. La lógica esperaba al portavoz y candidato Ángel Gabilondo. Sin embargo en la tribuna de oradores ha estado José Manuel Franco, portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid.

Los socialistas ya habían anunciado la abstención ante esta moción, y también a la que Podemos presentará la semana que viene en el Congreso contra Mariano Rajoy. La decisión de que Franco haya tomado la palabra puede deberse a que el PSOE quiere quitar protagonismo a una moción en la que Podemos ha echado el resto. El partido morado ha querido presentar en sociedad a la portavoz parlamentaria Lorena Ruiz Huertas, candidata en esa moción. También ha hablado Ramón Espinar, con un tono muy duro, con la presencia entre los espectadores de Iglesias, Errejón y Monedero.

La explicación de quitar protagonismo a una moción inútil tiene sentido, pero hay algo más. Es posible que los socialistas quieran ir enseñando al hombre que puede aspirar a dirigir el partido en Madrid en los próximos meses. Y es que José Manuel Franco es el hombre de Pedro Sánchez en la Comunidad. Franco fue coordinador de la campaña de Sánchez en la Comunidad para las primarias en la que el líder del PSOE arrasó con casi el 50% de los votos.

El veterano diputado del PSM, natural de Lugo, nació el 8 de septiembre de 1957. Es Licenciado en Derecho, funcionario de Carrera en el Ministerio de Defensa. Además fue profesor de Matemáticas y concejal en Monforte de Lemos, en su tierra natal. Respecto a Podemos, Franco cree que el PSOE debe tener una posición de independencia y de respeto pero teniendo claro que “hay que colaborar”. No es partidario de un pacto a cualquier precio y mucho menos de “entregarse” al partido morado.

Tiene una dilatada experiencia en la Asamblea Madrileña en la que lleva cuatro legislaturas. Franco, además, ya salvó los muebles a Sánchez, porque fue el portavoz exprés tras el golpe de Estado contra Tomás Gómez. Por tanto tiene todas las papeletas para ser el favorito de Sánchez en el Congreso regional del PSOE-M es en septiembre.

La actual líder del PSOE-M, Sara Hernández, no ha terminado de cuajar ante la opinión pública. Prácticamente ha pasado inadvertida. La también alcaldesa de Getafe dio la espalda a Sánchez en las elecciones internas y apoyó a Patxi López. Esto podría tener consecuencias si tenemos en cuenta que Hernández ganó unas primarias a Juan Segovia con el apoyo del propio Sánchez.

Más cambios

No es el único cambio que Sánchez quiere hacer entre los barones. El secretario general del PSOE planea dar batalla en aquellas Comunidades en las que no recibió el apoyo en las primarias. En Asturias piensa en el alcalde de Laviana, Adrían Barbón, que hizo campaña a favor de Sánchez y que ahora podría tener vía libre una vez que Javier Fernández ha dicho que no repite. Adriana Lastra también es un nombre a tener en cuenta aunque también suena para la portavocía del Congreso. En Valencia, Ximo Puig ha sido uno de los más recalcitrantes defensores de Susana.

Donde más guerra quiere dar es en Aragón y en Castilla La Mancha, donde se encuentran los barones más críticos con el actual líder del PSOE, Javier Lambán y Emiliano García-Page, respectivamente. En Aragón podría optar por Susana Sumelzo, cabeza de la rebelión en la Comunidad y muy querida por los afiliados. Para Castilla La Mancha suena Manuel González Ramos, el secretario general en Albacete. Tanto Sumelzo como González Ramos fueron artífices de que Sánchez ganara en ambas Comunidades.

En Andalucía para improbable que Sánchez se atreva a dar la batalla a Susana Díaz aunque en los últimos días ha sonado el nombre de Bibiana Aído. El que puede estar más tranquilo es Guillermo Fernández Vara, quien prometió lealtad a Sánchez desde el primer momento.