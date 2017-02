LOS ASISTENTES AL ACTO DE SUSANA DÍAZ CON ALCALDES SERÁN 'INVITADOS' A PAGARLO

Etiquetas

- Nadie se responsabiliza de este acto. Los cargos públicos, militantes y simpatizantes que acudan al acto de alcaldes socialistas de este sábado en Madrid con la participación de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, serán 'invitados' a pagarlo.Fuentes de la organización de este evento consultadas por Servimedia aseguraron que se trata de un acto organizado por “voluntarios” y cada uno aporta lo que considere. Por ello, este sábado “se pedirá colaboración económica” a los asistentes para sufragar los gastos logísticos que conlleva este acto, del que nadie se responsabiliza. Fuentes consultadas por Servimedia aseguraron que “no se ha pagado reserva por el alquiler del pabellón de la ONCE donde se celebrará el acto”, sino que se abonará “al final” del mismo, una vez se cierre el “fondo" que han puesto entre los alcaldes que participan en el acto, como el de Vigo.Este acto, impulsado por el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, parece que no está organizado por nadie porque la FEMP se desentiende del mismo, el PSOE lo enmarca en un acto más de militantes dentro del proceso interno del partido, y el PSOE andaluz se desvincula pese a que participa su secretaria general. Aseguran que la organización del acto se hace con voluntarios, entre los que hay próximos al equipo que tenía Tomás Gómez -afin a Díaz- en Madrid cuando lideraba el PSOE madrileño. De hecho, la convocatoria a los periodistas que habitualmente cubren la actividad del PSOE llegó por mail desde la dirección de correo 'alcaldessocialistascompromiso@gmail.com' bajo el nombre "Alcaldes Socialistas". En dicho correo se informa del acto de “Ayuntamientos Socialistas comprometidos con la gente” y se destaca que “la política local siempre ha sido piedra angular y elemento central de la acción del PSOE, reflejo de un compromiso directo con la ciudadanía que nunca se ha debilitado y que hoy está más presente que nunca si cabe”.Afirman que “la Administración Local es la más próxima a la gente y tenemos mucho que decir sobre cómo garantizar que los ciudadanos vivan mejor” y, con “esta máxima, la política local como uno de los grandes valores socialistas, este próximo sábado nos damos cita alcaldes, alcaldesas y responsables de política municipal del PSOE de todo el país, encabezados por Abel Caballero, en el encuentro Ayuntamientos Socialistas comprometidos con la gente”.En dicho acto quieren hablar de financiación, de competencias, de servicios sociales, de acción municipal en definitiva, y para ello contarán con “la presencia de la secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz”.De esta forma, Díaz será el foco de atención del PSOE en el fin de semana en el que Partido Popular y Podemos celebran sus respectivos congresos.Esto ha provocado cierto revuelo en las filas socialistas, máxime entre los candidatos que sí han anunciado su intención de optar a la Secretaría General del PSOE. Patxi López, el primero que dio el paso, advirtió del riesgo de que este evento pueda convertirse en un acto de “proselitismo” en favor de una candidatura, porque entiende que si se trata de un acto del partido, debería estar el presidente de la Gestora. Desde el entorno de Pedro Sánchez critican un posible uso partidista de la FEMP por parte de Caballero, que ha llamado personalmente a alcaldes para que acudan al acto, al tiempo que denuncian que no se ha convocado a todos los alcaldes porque los que se sabe que son afines a Sánchez, como el de Valladolid, no han sido citados.