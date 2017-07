Cifuentes sobre Podemos: "Igual la nueva política consiste en hacer pasar a todos por caja y si no, te expulsan"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha criticado este viernes que Podemos haya solicitado al concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata que cumpliera con la carta financiera de la formación y ha indicado que "igual la nueva política consiste en hacer pasar a todos por caja y si no, te expulsan".

"Igual la nueva política consiste en hacer pasar a todos por caja y si no, te expulsan. Te cercenan el derecho a militar. No lo había visto nunca", ha criticado Cifuentes en una entrevista a 13tv, recogida por Europa Press, tras conocerse que Zapata ha abandonado la formación morada al no estar de acuerdo con el hecho de tener que dar una parte de su sueldo a Podemos.

Cifuentes, que ha dicho que en el PP los cargos públicos hacen una aportación voluntaria, ha preguntado "qué parte del código ético" de Podemos se cumple y "qué parte no" porque hay dos concejales del Ayuntamiento de Madrid "imputados por tres delitos", entre ellos, el de malversación y "nadie ha pedido su dimisión".

A su juicio, esta petición de cumplimiento de la carta financiera "tiene más que ver con la Rusia estalinista o la Venezuela de Maduro".