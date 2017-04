GÜRTEL. ESPERANZA AGUIRRE: "YO DESTAPE LA TRAMA SIN SABER QUE LO HACÍA"

Etiquetas

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, dijo en dos ocasiones ante el tribunal que juzga la primera época de la 'trama Gürtel' que fue ella la que “destapó” la red “sin saber que lo hacía”.Tal y como ha venido sosteniendo en los últimos años, Aguirre sostuvo la tésis de que fue ella la responsable de que la trama se conociera. La expresidenta relató la reunión de finales de 2004 en la sede nacional del PP en la que se habló de las parcelas de los municipios madrileños de Majadahonda y Arganda del Rey que se iban a enajenar. Se celebró en el despacho de Mariano Rajoy como presidente del PP y en presencia del entonces tesorero del partido Álvaro Lapuerta. Según Aguirre, Rajoy estuvo presente pero “no intervino en la conversación”. Ella defendía que la venta de esas parcelas iba a provocar un quebranto del patrimonio público municipal.“¿Quién ganaba si se hubiera dejado la parcela de Majadahonda a precio fijo?”, preguntó a uno de los abogados de la acusación popular a Aguirre. “Alguien hubiera ganado si no se cambiaba al alcalde, y por eso digo que yo destapé la Gürtel sin saberlo”, insistió la testigo.En otro momento del interrogatorio, aseguró que el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo le mintió cuando le preguntó por los contratos firmados con empresas afines al PP. “Me dijo que muy al principio sí (se contrataban) y que ya no” y le dio una lista de las nuevas empresas contratadas, pero “no me dijo que eran todas del mismo dueño”.Aguirre explicó que "un día de marzo de 2005” su gabinete de prensa le hizo llegar un reportaje publicado por la revista Interviú relativo a “las amistades peligrosas” de Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar. Ese artículo “decía que personas afines al PP tenían adjudicaciones de gobiernos del PP, y se citaba la Comunidad de Madrid, la empresa Easy Concept y a Alberto López Viejo. No denunciaban nada ilegal, pero no me gustaba que se dijera que había personas afines al PP que conseguían cosas y llamé a Alberto y le pregunté si contratábamos con esa empresa. Él me dijo que muy al principio sí y que ya no y me dio una retahíla de nombres de empresas. No me dijo toda la verdad, que era que todas las empresas eran del mismo dueño. Pero yo me quedé tranquila”.A preguntas de la fiscal Concepción Nicolás, la expresidenta madrileña insistió en que “no tenía ninguna competencia en contratación, no era mi función” y explicó que cuando recibía algún regalo “lo tenía claro: cuando son regalos de valor, los devuelvo. Cuando son publicitarios, libros o fungibles, como chocolate, se lo quedan en el gabinete”.