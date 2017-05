Liza entre el alcalde de Espartinas y la plantilla por el uso de vehículos municipales sin ITV

Etiquetas

Cs defiende que este extremo "no se había notificado hasta ahora" y el comité asegura que el Ayuntamiento "lo sabía perfectamente"

El Gobierno municipal de Espartinas (Sevilla), encabezado por Iván Gómez (Cs) como alcalde accidental, y el comité de empresa del Consistorio, han protagonizado este lunes un cruce de comunicados, ante supuestas situaciones de "precariedad e inseguridad laboral", con aspectos como el uso para actuaciones municipales de vehículos con la inspección de ITV aún pendiente de superar.

De un lado, el alcalde accidental ha dirigido una "orden" al comité de empresa del Ayuntamiento, con respuesta a un escrito del mismo sobre denuncias ante la Inspección de Trabajo, por la "precariedad, insalubridad e inseguridad" de la plantilla. En su orden, el primer edil accidental señala entre otros aspectos que "puesto que no se había notificado hasta ahora al Equipo de Gobierno que existen vehículos (municipales) cuya ITV no ha sido efectuada", "bajo ningún concepto se usen los vehículos que no tengan pasada la ITV, tal y como viene siendo habitual en el Equipo de Gobierno desde su toma de posesión".

En este sentido, el alcalde recuerda en su orden que "en la última renovación de seguros de vehículos del parque móvil del Ayuntamiento realizada a inicios del pasado verano, se detectó que, desde el anterior mandato del PP, entre los vehículos asegurados figuraban algunos coches desguazados y, paradójicamente, estaban sin asegurar el coche oficial y los vehículos de la Policía Local", una situación que ha sido "regularizada adecuando las pólizas a los vehículos realmente en circulación".

"PROHIBIDO"

Gómez también recuerda en su orden que, a raíz de esa regularización de los seguros, quedó "terminantemente prohibido" que "se utilizaran vehículos particulares para el ejercicio de la actividad laboral, así como el uso de gasolina de los vehículos propiedad del Ayuntamiento para el ejercicio de actividades particulares". Respecto a esto último, el alcalde indica que "este Equipo de Gobierno prohibió el pago de combustible a vehículos privados para acabar con el fraude en el uso de combustible en vehículos privados pagado con dinero público".

"Se depurarán las responsabilidades oportunas a los responsables de cada departamento del Ayuntamiento, puesto que su deber es velar por el eficaz cumplimiento de las funciones de los trabajadores a su cargo conforme a la legalidad vigente", avisa el alcalde, según el cual "la falta de medios o el mal estado de los mismos son consecuencia de la nefasta administración del anterior mandato del PP, cuya mejora nunca ha sido reivindicada ni por los propios trabajadores ni por los partidos políticos que formaban parte connivente del gobierno u oposición".

Así, señala el alcalde accideental "la irresponsabilidad por la politización que están realizando de los trabajadores el tripartito de la oposición PP-PSOE-IU" y denuncia "el boicot que están orquestando con los trabajadores, buscando un revuelo en las calles que se traduce en la merma de los servicios básicos que se prestan a los vecinos".

LO QUE SE "SABÍA"

Frente a esta orden, el comité de empresa alega que antes de la misma, el Gobierno local de Ciudadanos ya "sabía perfectamente que los trabajadores de calles y jardines utilizaban vehículos sin pasar ITV desde 2014, que utilizaban así mismo un tractor sin luces, sabía que se estaban utilizando vehículos particulares tanto para llegar a los tajos desde el almacén municipal, como para hacer visitas domiciliares en el caso de servicios como el de ayuda a domicilio y ley de dependencia".

El alcalde accidental, según el comité de empresa, sabía "perfectamente que se utilizan los teléfonos particulares de los trabajadores, a los que él mismo llama para dar ordenes de trabajo y/o hacer consultas a cerca del mismo, lo que es demostrable mediante facturas telefónicas".

"Jamás hemos trabajado en condiciones mas precarias, inseguras e insalubres que el momento actual, tras dos años de gobierno de Ciudadanos, sin medios para hacer nuestra labor ni comunicación con nuestros superiores. La merma en los servicios municipales es muchísimo menor gracias a la responsabilidad y el uso de medios propios de los trabajadores/as de este Ayuntamiento, a los que aún así, (el gobierno local) no dota de condiciones ni salariales ni instrumentales dignas", resume el comité.