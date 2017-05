Malagueños salen a la calle en apoyo al proyecto de Antonio Banderas para el Astoria

Etiquetas

Centenares de personas, entre 700 y 800 según la Subdelegación, se han concentrado en la tarde de este viernes en la plaza de la Constitución en apoyo al actor Antonio Banderas y el proyecto que pretendía llevar a cabo junto con el arquitecto José Seguí y Starlite en los antiguos cines Astoria y Victoria, pero que este pasado martes anunció que lo dejaba.

Un ciudadano convocó la iniciativa tras enterarse de la renuncia de Banderas a su proyecto del Astoria, para, además de agradecimiento, pedirle que reconsidere su decisión.

Durante la concentración el organizador ha leído un manifiesto en el que se ha asegurado que "hoy toca demostrarle a Antonio Banderas nuestro sentir, agradecimiento y apoyo", al tiempo que han dicho a los políticos locales que "que con las cosas de nuestra ciudad no se juegan, que no deberían olvidar que la Corporación es eso, la representación de todos los malagueños, para gestionar nuestros recursos y resolver los problemas que se presenten, no para crearlos".

Sobre "el famoso proyecto", han asegurado que "si como parece el problema es la forma, vamos con voluntad y tecnicismos a resolverlo, que creo que no hay nada insalvable", aludiendo al contenido: "¿Quién tiene la voluntad, los recursos, los conocimientos, el bagaje, el equipo, los gestores y la proyección internacional como lo tienen los ganadores del concurso?".

"Antonio Banderas reconsidera tu renuncia; aquí tienes el apoyo para tu proyecto", ha concluido el manifiesto leído. Por otro lado, aunque no desde el principio de la convocatoria, finalmente, ha asistido el alcalde, Francisco de la Torre, junto con varios concejales 'populares'.

No es la única muestra de apoyo al actor, ya que desde el pasado martes se han ido sucediendo numerosas iniciativas. Así, más de 20.600 personas se han sumado ya a una petición en Change.org, que se puso en marcha este pasado martes sobre las 13.00 horas y que lleva por título 'Si al proyecto del Astoria de Antonio Banderas'.

El objetivo de la petición, según la misma, es hacer saber al actor Antonio Banderas "que somos muchos los que estamos con él y orgullosos de su proyecto".

Asimismo, no es la única petición que se ha abierto en Chage.org ya que, se han creado al menos ocho desde que se conoció la noticia, y se reparten entre dos destinatarios. Por un lado, las que se lo piden al propio actor y director, y las que se lo piden al Ayuntamiento de Málaga, según han informado desde la plataforma.

Antonio Banderas informó este pasado martes a través de una carta de que ha decidido abandonar su proyecto previsto para los antiguos cines Astoria y Victoria, tras ganar el concurso de ideas junto con el arquitecto José Seguí, debido a "los insultos, las descalificaciones, y el trato humillante" recibido.