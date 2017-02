Medio millar de personas se concentran ante el Obispado de Lugo para rechazar el traslado del cura de Friol

Etiquetas

Medio millar de personas se han concentrado a las 12,00 horas de este sábado ante el Obispado de Lugo en contra el traslado del cura José Ramón Pérez, que se encarga de 12 parroquias de Friol y dos de Guitiriz.

En la concentración han participado los alcaldes de Friol y Guitiriz, José Ángel Santos y Regina Polín, respectivamente, así como el exregidor del primero, Antonio Muíña.

El discurso, leído por una de las vecinas, ha hecho hincapié en la labor social realizada por el cura con los feligreses de las 14 parroquias, además de exigir al Obispado que de marcha atrás en la decisión de trasladar al párroco.

Esta concentración es resultado del enfado de los vecinos, que se han sentido ajenos a esta decisión, la cual han tildado de "autoritaria y dictatorial". Sobre todo, luego de que el párroco negase las palabras del obispo, Alfonso Carrasco Rouco, cuando dijo que el traslado había sido consensuado con él.

"Siempre estuvo al margen de todo lo que se hizo hasta hoy, solicitamos al Obispo que reconsidere su postura, si no lo hace nos volveremos a ver aquí cada semana", ha anunciado la vecina que leyó el discurso.

José Ramón Pérez apuntó en un comunicado enviado a los medios esta semana que se le "impuso el traslado" y que éste es "totalmente en contra" de su voluntad: "Ni siquiera me dieron oportunidad de opinar sobre el asunto".

Con todo, reconoció ser consciente de que "siempre" debe estar al servicio de la Iglesia y del Obispo, por lo que ha asegurado estar dispuesto a "acatar la orden" que se le encomendó.

El alcalde de Friol, José Ángel Santos, ha aplaudido la unión de los vecinos contra esta decisión "totalmente arbitraria, totalista y sectaria" y ha advertido al Obispo de que "esta no es la manera de acercar la Iglesia a los feligreses, sino todo lo contrario, la están apartando cada vez más".

También la regidora de Guitirz, Regina Polín, se ha mostrado "sorprendida" por la respuesta vecinal, ya que "no es normal que gente del campo y distintas parroquias se unan para manifestarse a favor de una persona".

"Los motivos están claros, José Ramón está al lado de todos los vecinos, ayuda a los más necesitados. Cosas como está no ayudan a unir en estos momentos que el pueblo está desapegado de la Iglesia", ha defendido.

Asimismo, ha reconocido que ella y el alcalde de Friol, como políticos, no tienen "capacidad de decisión" y no quieren meterse en las decisiones de la Iglesia. No obstante, ha subrayado, sí quieren apoyar esta reivindicación vecinal.