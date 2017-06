Miles de personas se manifiestan para pedir a la Junta y al Gobierno la tierra y el agua del Condado

Etiquetas

Miles de personas se han manifestado este martes por las calles de la capital onubense, convocados por la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, para pedir a la Junta de Andalucía y al Gobierno central la tierra y el agua del Condado, refiriéndose a la superficie de cultivo histórica de la comarca y el agua superficial necesaria para regar los frutos rojos de la zona.

Antes de iniciar la manifestación, secundada por 18.000 personas, según la organización, y 4.000, según la Policía Nacional, el presidente de la plataforma, Cristóbal Picón, ha señalado que el sector tiene demandas encima de la mesa tanto para el Gobierno central como para la Junta de Andalucía.

Por un lado, según ha explicado, el Gobierno central "debe tener en cuenta

que el trasvase de 4,99 hm3 aún no riega todas las hectáreas beneficiadas inicialmente, que no tenemos las concesiones de agua subterráneas prometidas por el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la Comunidad de Regantes Condado y que nos tememos que no se ha movido nada para agilizar la transferencia de 15 hm3".

"La Junta debe garantizar que no perderemos las tierras que han sido de nuestros padres y abuelos en el Condado, agrícolas desde siempre", ha subrayado.

La plataforma ha entregado este martes escritos con sus demandas a la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, y al delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero. Al Gobierno central los regantes le han recordado en este escrito que "miles de personas le transmitían su pesar y temor por ver cómo su partido no ha movido ni una ficha de las disponibles para hacer llegar el agua superficial al Condado".

Además, el escrito, firmado por Picón, recuerda que "se abstuvieron en la votación de la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la proposición no de ley (PNL) que buscaba el respaldo del Congreso a la transferencia de 15 hm3 y no quieren entender que necesitamos la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del trasvase de 4,99 hm3 para que el agua superficial siga llegando al Condado".

A Grávalos le ha explicado la plataforma que "no han llegado las concesiones de agua subterráneas" y le ha preguntado si sabe "qué ocurrirá con Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte si se marchan las empresas que generan empleo".

Al respecto, desde la Subdelegación han informado a Europa Press de que se ha invitado a representantes de la plataforma a mantener una reunión con la subdelegada y finalmente han declinado la invitación. Sobre este asunto desde la plataforma aseguran que "no era el día, la manifestación no había culminado y había mucha gente esperando en la Plaza de las Monjas".

MANIFIESTO EN LA JUNTA

Por otro lado, ha lamentado que no hayan dejado entrar con ellos "a los alcaldes de los cinco municipios que forman parte de la plataforma a entregar el escrito al registro de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía", en cuyas puertas continúan acampados agricultores desde el pasado 3 de abril.

Al delegado, Francisco José Romero, le ha hecho hincapié en que "si no se arregla la problemática de la Corona Forestal moriremos todos y, junto a nosotros, dejará de latir la actividad de más de 70.000 personas en estos pueblos del Condado". Asimismo, le ha recordado que "siempre pedimos que se actúe con la ley en la mano y sin ilegalidades".

Al mismo tiempo, le ha explicado que el eucalipto es una especie "invasora y no actóctona, no deseada por la cantidad de agua que

toma del subsuelo y, sin embargo, ustedes la quieren considerar como la joya de la corona". El 70 por ciento de la provincia de Huelva está protegida, "no metan el eucalipto como una protección más", ha espetado.

Finalmente, además de agradecer a todos los asistentes "su compromiso con la economía del Condado", Picón ha sido muy crítico con la Subdelegación del Gobierno en Huelva "por no permitir que nos manifestemos hasta la Plaza del Punto en Huelva, alejándonos de su sede en la Plaza de las Monjas".

El presidente de la plataforma, dirigiéndose a los manifestantes, se ha preguntado: "¿A qué tiene miedo la Subdelegación del Gobierno? ¿Qué

digamos que nos han mentido, en campaña electoral, vendiendo un agua que

ahora no existe por ningún lado?", ha concluido.

VALORACIÓN DE ALCALDES

Por su parte, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, y la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, acompañados por los primeros ediles de Bonares, Rociana del Condado y Lucena del Puerto, todos socialistas, menos el independiente de Lucena, han coincidido en destacar que la plataforma "se constituye sin ninguna intención política".

Cuéllar ha precisado que el objetivo es "reivindicar dos elementos esenciales como es el agua y la tierra". De hecho, ha insistido en que la plataforma "está representada por movimientos sindicales, patronales y representantes locales, tres indicadores representativos muy importantes de la sociedad onubense, que trabajan bajo el mismo paraguas: el desarrollo sostenible de una comarca con la agricultura".

Por último, la alcaldesa de Almonte ha señalado que en un ámbito "donde Doñana está en el centro y supone el límite hasta donde podemos crecer, este equilibro ambiental, social y económico es fundamental para la agricultura, que es un pilar del empleo y la economía onubense".

"Desde los años 90 se está reivindicando el trasvase y la ordenación de los territorios y ha llegado el momento de una solución de manera inmediata porque los territorios no pueden aguantar más", ha concluido Espinosa, quien ha precisado que es "una demanda legítima, amparada en el sentido común y en las normas", pero dejando claro que "sin agua da igual que ordenemos las tierras".