Participa pide que se gaste "hasta el último céntimo de lo previsto" para acabar con los "pisos cárceles"

El grupo municipal de Participa Sevilla ha instado al Gobierno socialista del Consistorio hispalense que ejecute "totalmente" lo presupuestado en 2017 para acabar con los "pisos cárceles", es decir los inmuebles con barreras arquitectónicas o no adaptados a la accesibilidad universal, y que no se repita, así, "lo ocurrido en 2016, cuando sólo se gastó el 32 por ciento de lo previsto".

Según informa la formación verde morada en una nota, el vocal de Participa Sevilla en la Junta Municipal del Distrito Norte, Juan José Conde, ha reseñado que "no se puede seguir permitiendo que cientos y cientos de personas se vean encerradas en sus casas durante años por padecer problemas de movilidad".

Así lo reconoció Conde después de que trasladara en la última sesión de la Junta de Distrito las exigencias del vecindario de la calle Mero número 1, Esturión números 16 y 18 y Carpa número 2 que en los últimos meses se han organizado para reclamar ayuda municipal.

En estos edificios de San Jerónimo, de seis plantas cada uno, residen según Participa "muchas personas mayores que se encuentran presas en sus propias viviendas, al igual que ocurre en innumerables edificios de todos los barrios de la ciudad", lo que supone "un problema de tan extrema gravedad y por el cual la Administración no puede mirar para otro lado", ha incidido el vocal de la formación verde morada.

"En el año 2016, el Gobierno local de Espadas preveía una partida presupuestaria de algo más de un millón de euros que incluía un programa de accesibilidad a viviendas antiguas, pero aún no se tienen noticias de que este programa se haya ejecutado", ha continuado.

"Esta cifra es insuficiente para acabar con todos los pisos cárcel de la ciudad, pero si ni siquiera se lleva a cabo lo presupuestado, nunca se va a acabar con esta situación", ha censurado Conde, quien ha recalcado "el compromiso de Participa de poner en primera línea política la diversidad funcional y la aplicación de medidas para garantizar la igualdad en Sevilla".

Con respecto al presupuesto de 2017, el vocal de Participa ha recordado que la partida para este fin asciende a 1,1 millones de euros y "desde ya", ha instado al Ayuntamiento que trabaje para "garantizar su ejecución" y "defina urgentemente cuáles son los mecanismos con los que se pretende ejecutar esta partida". Así, una moción de la formación verde morada recientemente aprobada en el Distrito Norte urge a Espadas, como regidor de la ciudad, "que en el plazo máximo de dos meses, publique los procedimientos para que las comunidades de vecinos puedan acogerse a las ayudas para la Mejora de Accesibilidad a Edificios Plurifamiliares"

Asimismo, en la moción aprobada se requiere que sean las propias juntas municipales quienes faciliten toda la información a las comunidades de vecinas y vecinos para la tramitación de las referidas ayudas.

"Los presupuestos de 2017, como ya ocurrió en 2016, van a entrar en vigor con gran retraso, por lo que aún no se sabe por qué Espadas prefiere retrasarse meses y que las consecuencias las sufra la ciudad, ya que muchas de las partidas previstas no se podrán ejecutar por falta de tiempo", ha destacado Conde, quien ha reconocido que Participa seguirá "muy pendiente" de si se ejecuta o no todo lo presupuestado.

Por último, ha señalado que esta reivindicación se repetirá en otras Juntas de Distritos y barrios de la ciudad. De esta manera, este viernes a las 18,30 horas harán lo propio en la plaza de San Gabriel, "donde existe un grupo en el vecindario que quiere identificar cuántas personas viven en pisos cárceles".