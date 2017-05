Podemos respalda el comportamiento de Luis Bermejo en el Ayuntamiento de Murcia

Etiquetas

Bermejo habla de "campaña de difamación" y Ahora Murcia que éste es un capítulo cerrado y las valoraciones toca hacerlas a Podemos

La Comisión de Garantía de Podemos concluye que el ex concejal de Ahora Murcia, Luis Bermejo, no ha tenido "ningún comportamiento que haya atentado contra los principios éticos de Podemos y contra la ciudadanía", por lo que comunica que no procede seguir con el expediente, que ha sido archivado.

Y es que Ahora Murcia le exigió en marzo el acta por incompatibilidades acusándole de ser socio de un miembro de la parte privada del Consejo Administración de Emuasa, en la que se encontraba como representante de la formación política.

Según Bermejo, "ha quedado demostrado que no hubo ningún tipo de anomalía en mi comportamiento y que esto no ha sido más que una campaña de difamación con una voluntad y objetivo claramente político".

En declaraciones a Europa Press, ha asegurado que está "satisfecho" con el informe, "es un tema que se da por zanjado; y ahora tenemos que empezar a plantearnos el proyecto que queremos construir en el municipio".

A su juicio, "ha quedado demostrado que Ahora Murcia es un partido que funciona sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de presunción de inocencia y funcionamiento democrático" pues "ante unos hechos, que se ha demostrado que eran falsos, se pidió mi expulsión y salida del Ayuntamiento". Pero tanto el informe del Ayuntamiento como el de Podemos señalan que "mi comportamiento ha sido ejemplar y no he cometido ninguna irregularidad".

Por eso defiende que "Ahora Murcia no es un partido que represente a Podemos porque está muy alejado de los principios éticos y democráticos que defendemos"; tiene su propia hoja de ruta "y cada día se aleja más de Podemos".

Tras lo que ha hecho mención el proceso de renovación de Podemos a nivel regional, tachando a Óscar Urralburu de único responsable de la situación actual de la formación, criticando su "pésima" gestión al frente de la formación morada en asuntos como el presente, "perdiendo peso respecto al PP".

Por lo que "tenemos que contribuir a un proyecto de unidad, que nos fortalezca a todos", además, a su parecer, "hay gente que tiene que asumir, con humildad, la responsabilidad de los errores cometidos".

Con suerte tenemos una asamblea dentro de un mes, ha resaltado, "que debe suponer que algunas personas den un paso al lado y faciliten que se cree realmente un proyecto de unidad; y con una nueva dirección y secretario general nos pongamos todos a trabajar".

En su opinión, "hay excelentes compañer@s que podrían encabezar esa secretaría general, que serían personas de consenso y si fueran, además mujer, como María Giménez, Lola Sánchez o María Marín, sería mejor, porque aseguraríamos una renovación".

Somos un partido que está creciendo, "hay que plantearse que se han cometido errores y hay responsables, que, con humildad, deben asumir esa responsabilidad y dejar paso a los compañeros", evitando "guerras intestinas y espectáculos que se ha generado desde Ahora Murcia y del que Óscar Urralburu y Podemos se ha alimentado". "No se puede permitir que esto vuelva a ocurrir porque nos debilita a todos".

EN AHORA MURCIA, "EL ASUNTO BERMEJO ESTÁ YA CERRADO"

Desde Ahora Murcia, Alicia Morales, que dice no conocer la resolución porque no se le ha notificado, ha declarado que en su formación "el asunto Bermejo está ya cerrado" y que las valoraciones corresponde hacerlas a Podemos.

Ese, ha acentuado en declaraciones a Europa Press, "es un expediente que Bermejo tenía abierto en Podemos, que es a quien le toca hacer una valoración".

El proceso fue muy claro, ha hecho hincapié, "la asamblea ciudadana de Ahora Murcia se pronunció ante una serie de comportamientos que tenían que ver con que Bermejo no reconoció la legitimidad de sus órganos y que dijo, tanto internamente como en público, que no era ni representaba a Ahora Murcia".

A lo que se unió además que "ocultó información sobre sí mismo", lo que "concurre en contra de los principios éticos que nosotros estamos defendiendo", por ello la asamblea ciudadana manifestó que Bermejo "no podía seguir representando a Ahora Murcia y trasladó al Consejo de Coordinación que le pidiéramos el acta".

"No hubo lugar a más actuaciones", ha explicado Morales, "porque Bermejo decidió marcharse voluntariamente del grupo municipal y ahora mismo está en su condición de no adscrito". A partir de ese momento, "la relación de Bermejo con Podemos es una cuestión que tiene que valorar Podemos; no podemos valorarla nosotros", ha insistido Morales.

Tras lo que ha querido dejar claro que "Ahora Murcia es el mismo proyecto que seguía siendo al comienzo; un proyecto municipalista con gente que procede de movimientos sociales y vecinales, con gente que pertenece a Podemos y a Equo pero también gente que es independiente".

Desde luego, ha concluido, "nuestro objetivo es seguir trabajando por los vecinos y así lo vamos a hacer, cooperando y trabajando en común con cualquier proyecto que signifique una transformación real del municipio", que, en su opinión, "pasa por un gobierno que sea distinto al del PP".

"Nuestro proyecto es ese", ha declarado, "estamos cooperando con Podemos y lo vamos a seguir haciendo", pero, "toda esta otra cuestión pertenece a Podemos, no a Ahora Murcia".