La Solana trabaja para reforzar su seguridad y controlará las entradas y salidas de vehículos chequeando sus matrículas

El alcalde rebaja a "anécdota" el incidente ocurrido esta Navidad cuando un hombre irrumpió con una escopeta en el centro de salud

El Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real) se ha marcado como uno de sus objetivos para este 2017 convertirse en "uno de los pueblos más seguros" de la Comunidad Autónoma, para lo cual está trabajando en poner en marcha un sistema de control de matrículas para chequear la entrada y salida de vehículos del municipio.

Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde solanero, Luis Díaz-Cacho, en un desayuno informativo para hacer balance del pasado año y explicar los retos para 2017.

En este ámbito, ha calificado como "muy importante" el proyecto de video seguridad que quiere concluir este año, que servirá como herramienta para tener conocimiento de qué personas entran y salen del pueblo.

INCIDENTE EN EL CENTRO DE SALUD

Hablando de seguridad, se ha referido al suceso ocurrido el pasado 26 de diciembre, cuando un hombre de la localidad irrumpió con una escopeta de aire comprimido en el centro de salud de la localidad.

En este sentido, ha explicado que esta persona, que está "enferma", le ha pedido disculpas personalmente y además "tiene la intención de pedírselas a todo el pueblo".

En su opinión, este suceso se quedó en "anécdota" pese a la "tensión" que creó. "Esta persona me ha escrito por correo para pedir disculpas. Llevaba tiempo sin pedir su medicación y ese día no tenían dosis en la farmacia, por lo que el médico le cambió la dosis. El hombre se ofuscó, pero no tenía intención de hacer daño", ha relatado.

EL ASESINATO DEL EMPLEADO DE BANCA, "UNA HERIDA INCURABLE"

Díaz-Cacho ha hecho referencia a otro de los sucesos ocurridos en las últimas semanas en el pueblo, cuando una persona acabó con la vida de un empleado de banca en el centro de la localidad armado con una escopeta.

"El caso es tremendo y una herida incurable", ha dicho el alcalde, quien recalca que mantenía una relación de amistad con la víctima.