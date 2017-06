Verónica Pérez reclama que pidan perdón quienes han "linchado públicamente" a los absueltos por Mercasevilla

Etiquetas

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha manifestado este miércoles que la absolución de los diez acusados por las supuestas irregularidades indagadas en el concurso promovido en 2005 por la sociedad mixta Mercasevilla, encabezada por el Ayuntamiento hispalense, para enajenar unos terrenos, "debería hacer reflexionar a aquéllos que han llevado a cabo un linchamiento público de determinadas personas, sin respetar la presunción de inocencia".

En concreto, la juez Yolanda Sánchez Gucema absuelve de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y societario al ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos; al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; al ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño; al exconcejal socialista y expresidente de la lonja Gonzalo Crespo; a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante; al ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero; al economista José Antonio Ripollés; al expresidente de Sando José Luis Sánchez Domínguez; al vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y al exvicepresidente del área inmobiliaria José Luis Miró.

Al respecto, recuerda Verónica Pérez que "algunos dirigentes políticos se han dedicado todos estos años a mancillar y a destrozar la vida de personas inocentes, sin importarle las consecuencias". "Ahora tendrían que pedir disculpas", ha planteado la secretaria general del PSOE de Sevilla.

"En política no todo vale y la justicia termina poniendo las cosas en su sitio", ha aseverado Verónica Pérez, quien ha opinado que "la dilatación excesiva del procedimiento ha ahondado aún más en esa condena pública y mediática".

"Hay responsables políticos que lo han pasado realmente mal estos años, que han vivido un infierno que ha afectado a sus vidas y a sus trayectorias políticas y profesionales y ahora la Justicia los ha declarado inocentes", ha señalado la secretaria general de los socialistas sevillanos.

Verónica Pérez, así, ha insistido en que, "después de una persecución pública como la que han sufrido estos responsables políticos, es difícil reparar el daño personal y profesional causado, así que esto debe ser un motivo para que todos reflexionemos al respecto".