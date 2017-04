El pleno aprueba la comisión para investigar el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio

Etiquetas

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la constitución de una Comisión de Investigación sobre las contrataciones de la Concejalía de Comercio, que dirige el alcalde Gabriel Echávarri, por las 25 facturas anuladas por la Junta de Gobierno ante los reparos planteados por el jefe de Comercio y por el interventor municipal.

La aprobación obedece a una moción de Ciudadanos (Cs), que ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos políticos y con la abstención del no adscrito, Fernando Sepulcre. "Este equipo de Gobierno les va a dar una lección", ha señalado el portavoz de Guanyar, Miguel Angel Pavón.

La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, ha defendido la propuesta porque anular un contrato es "un error", pero anular 25 es "más". Ante ello, se ha cuestionado si se "ha omitido alguna documentación" y ha preguntado si "existía algún programa sólido y argumentado para adjudicar 190.000 euros en campañas" y si existió "urgencia para gastarse de una tacada ese importe".

Además, ha razonado que la comisión deberá "despejar cualquier duda sobre la posible vinculación política entre las empresas adjudicatarias y el Ayuntamiento". Además, se ha cuestionado sobre "quién tiene firma autorizada".

"No dudamos de los trabajos", ha continuado y ha afirmado que se pretenden revisar las contrataciones para determinar si las campañas publicitarias afectadas por esos 25 contratos se han ceñido "a los trámites" previstos de "igualdad, transparencia y libre concurrencia", ha seguido.

Por su parte, la no adscrita, Nerea Belmonte, se ha mostrado a favor de la comisión y ha espetado: "ójala yo hubiera podido defenderme en una comisión y no en un proceso estalinista", ha manifestado en referencia a su expulsión de Guanyar por adjudicar contratos menores a amigos.

Al respecto, Miguel Angel Pavón, socio de Echávarri y líder de Guanyar, ha explicado que apoyan la comisión para que se "disipe cualquier duda", como han quedado "reflejadas en sendos informes del jefe de Comercio y de Intervención".

Asimismo, ha apuntado que la Comisión debe depurar posibles "responsabilidades políticas que pudieran derivarse". "Seremos contundentes en el que caso de que pueda demostrarse una mala praxis política, como fuimos contundentes con la señora Belmonte", ha seguido.

"NADA QUE OCULTAR"

En ese mismo sentido, el alcalde Gabriel Echávarri ha dicho que el PSPV apoya la comisión porque "no hay nada que ocultar". Además, ha acusado al PP de actuar con "cobardía" por acudir a la Fiscalía tras recibir toda la documentación sobre los contratos. Así, ha acusado al portavoz 'popular', Luis Barcala, de que su palabra "vale menos que un duro de cobre" porque se comprometió a resolverle las dudas que encontrara en la documentación pero "decidió ir a Fiscalía, un gesto de cobardía".

Aún así, ha afirmado: "No hay ningún problema" porque "no se ha malversado nada", y ha anunciado que a la comisión asistirán los servicios jurídicos para explicar que "a su entender no hay absolutamente nada". No obstante, ha indicado que "si de la comisión se concluye que hubo cualquier tipo de irregularidad dolosa, no hace falta que nadie me diga, seré lo suficientemente contundente para tomar las medidas políticas". "No me lo tendrá que decir nadie, la responsabilidad se tiene o no se tiene", ha insistido.

Finalmente, el portavoz del PP ha rechazado entrar en "el lodazal, el insulto, la amenaza, la venganza". "La comisión nos parece muy respetable, compatible con las medidas que hemos adoptado, a esa comisión lo primero que llevaremos será el texto de la denuncia que facilitará el avance", ha señalado.

"Estamos convencidos de un presunto delito de prevaricación", ha continuado, pero ha expuesto que las comisiones no tienen "regulación" y, por tanto, ha recordado que tendrá que ser un juez quien ordene "interrogatorios" o la "apertura de ordenadores. Aún así apoyaremos la comisión y participaremos".

Además, ha acusado a Gabriel Echávarri de estar "preocupado" y que eso le ha llevado a realizar el anuncio del puente sobre la bocana que ha adjetivado como "el 'Golden Gabi'" o ha iniciado las "purgas y las listas negras" y ha añadido que si estuviera "tranquilo" hubiera asistido a la reunión con Ikea. Por todo, le ha acusado de "ser indigno y no estar a la altura" como alcalde y de "ser indigno como persona".