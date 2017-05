De la Torre vuelve a criticar "incapacidad" de Junta con el tramo del metro de Vialia a Guadalmedina

Etiquetas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a criticar este lunes al Gobierno andaluz por "la incapacidad" o "dificultad" para "resolver" el tramo del metro desde Vialia a Guadalmedina, que está parado.

En este sentido, De la Torre ha insistido en que ese tramo lleva "tres años parado" y "seis años de retraso", criticando la gestión de la Junta. "Cada año de retraso le cuesta a la Junta 70 millones", ha insistido, por lo que "ese tema me parece importante y esencial". Además, ha vuelto a reiterar que "no tiene nada que ver el parón de las obras de tres años y los seis años de retraso --en zona Corte Inglés--, con si se hace o no la prolongación en Civil o prolongación a La Marina".

En concreto, sobre la idea de avanzar con el metro a La Marina en lugar de hacer el tramo en superficie al Civil, De la Torre ha señalado que "es recuperar el espíritu, el sentido, y el proyecto del metro". "Trato de recordar ese sentido", ha manifestado en declaraciones a los periodistas.

Además, cuestionado por compatibilizar de la renovación de la Alameda Principal, dada a conocer este pasado viernes, y la prolongación del suburbano a la plaza de La Marina, De la Torre ha considerado que "habrá que hacerlo compatible", pero ha añadido que "ahora tenemos que hacer lo de la Alameda. Es obvio", señalando, además, que "se puede hablar de las dos cosas".

En este punto, ha considerado que "si la Junta es rápida y toma decisiones rápidas, igual da tiempo a compaginarlo", pero ha incidido en que "tiene que haber decisiones rápidas", lamentado que "hasta ahora --la Junta-- no ha demostrado ese interés, está más bien en empeñarse en el tema al Civil". Por último, ha vuelto a pedir una auditoría para ver las cuentas y el proyecto del metro.