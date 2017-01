Los españoles no ven salida a la crisis y la economía preocupa ya más que los políticos

Etiquetas

Los españoles no acaban de ver la salida de la crisis, pero sí creen en más proporción que la economía irá mejor el año que viene 23%, que peor (20%), según el CIS. Sí creen que la situación económica actual es peor (23,9%) que mejor que hace un año (18,9%), aunque más de la mitad no ve cambios sustanciales.

El 60,4% de los españoles cree que la situación económica es mala o muy mala, mientras que el 67,5% de los españoles sigue viendo la situación política mala o muy mala. Pese a los avances, el 29,5% ve la situación política peor que hace un año.

El 64,7% cree que su situación económica es regular, mala o muy mala, solo el 33,4% reconoce como buena su situación actual y el 18,7% cree que será mejor el año que viene. Pese a todo, el 79,1% de los españoles no cree que vaya a perder el trabajo. Más aún, el 41% de españoles tiene esperanzas de encontrar trabajo.

La corrupción sigue siendo el segundo problema para los españoles después del paro.La preocupación por el paro sube entre los españoles mientras que baja la corrupción aunque siguen siendo los dos problemas esenciales para la gran mayoría.

El paro pasa de preocupar al 71,3% de los españoles al 74,7% del CIS del pasado noviembre. La segunda preocupación es la corrupción y el fraude, que baja del 37,6% al 36,7%. A la hora de encontrar empleo los españoles creen que ahora se valoran más que hace diez años los idiomas (del 2,6% al 17,4%), y el enchufe (del 1,2 al 2,1%), mientras que se aprecia menos la experiencia (del 47,7% hace diez años al 37,3% ahora) y la formación, del 25,2% al 23,9%. Sea como fuere el 76,7% de los españoles le da un notable o más a su vida.

En cuanto a los ingresos, el 15,9% cobra entre 1.200 y 1.800 euros. Un 13,2 entre 900 y 1.200€ y un 10,3 entre 600 y 900€. De 1.800 a 2.400 se encuentra otro 10%. Con las deducciones el porcentaje más alto (14,8%) está entre 600 y 900.

Preocupa más la economía que los políticos

En cuanto a los políticos, siguen siendo vistos como el tercer mayor problema en España, aunque la irritación baja. El 22,1% de los españoles los ve como el principal problema, mientras que el anterior CIS el porcentaje era del 29,5%. En el anterior CIS los políticos preocupaban más que la economía, ahora no.

La economía ya es el tercer problema para un 24,7%. Cierto es que la preocupación por el paro y la corrupción han bajado si comparamos este CIS con el de año pasado por las mismas fechas. Lo contrario de lo que ocurre con la preocupación respecto a nuestros políticos que ha aumentado respecto al año pasado un 7,3%, aunque ha bajado en el último mes, tal vez, gracias a los primeros acuerdos y a la formación de gobierno.

Las matemáticas y los idiomas, lo más importante en materia educativa

Para los españoles las mates y los idiomas son las materias más importantes a la hora de estudiar. No se entiende mucho teniendo en cuenta nuestro escaso rendimiento en ambas materias. Si las familias consideran que estas materias son claves ¿por qué fallamos en ellas? Tal vez la respuesta sea que el 35,9% de loes españoles consideran que en el sistema educativa no se considera especialmente relevante potenciar ambas materias, pese a que las familias consideran que es vital para el futuro en seis de cada diez casos.

Seis de cada diez no ha sido rechazado en un trabajo por no saber idiomas

Paradójicamente, el 66,9% de los españoles no ha sufrido el rechazo laboral por no saber un idioma. Es cierto que lo que ahora es un requisito básico no lo ha sido durante muchos años en nuestro país. Seis de cada diez españoles reconoce que no habla ni escribe ningún idioma. Solo el 28,4% considera que esa falta de idiomas no le crearía problemas para moverse o comprar en otro país. El resto sí se ve cohibido.

El 80,6% de los españoles no puede mantener una conversación en inglés

El idioma fundamente hoy para el desarrollo laboral, el inglés, no es dominado por ocho de cada diez españoles. El 47,4% de los españoles aprendió inglés en el instituto, un 33,5% en francés. El idioma que más difícil nos parece es el alemán (para el 16,1% es muy difícil, aunque el 34,3%. también considera difícil el inglés). Ocho de cada diez hijos reconoce que sus padres no hablan idiomas. El 87,4% de los españoles no está aprendiendo en estos momentos un idioma. De los que lo están haciendo el 77,9% apuesta por el inglés.El 2,1% estudia japonés y el 1,4% árabe. El 7,8% se atreve con el alemán. Hay más gente en España que estudia por ocio que por trabajo.

Para aprender bien un idioma extranjero hay que empezar desde muy joven. Esta frase es compartida por el 81,5% de los españoles. El 60,8% cree que hoy sí se dan las circunstancias para que se pueda aprender un idioma. También la frase de que hay que vivir en el país para aprender bien un idioma es compartida por el 73,2% de españoles.