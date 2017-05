Battlefield 1 anuncia que su próximo DLC incorporará a mujeres soldado

Etiquetas

Battlefield 1 recibirá un nuevo DLC cuyo principal aporte será la inclusión de mujeres soldado en el juego. De esta forma, la expansión 'En el nombre del Zar' incorporará por primera vez al género femenino en un videojuego de la franquicia.

La noticia ha sido confirmada oficialmente en la cuenta oficial de Twitter de Battlefield, revelando que el DLC se presentará oficialmente en la convención EA Play del próximo 10 de junio. Sin embargo, aún se desconoce la fecha oficial de lanzamiento de la expansión para PS4, Xbox One y PC.

Las mujeres soldado estarán incluidas en la clase Explorador del ejército ruso, la nueva facción del videojuego. Además de incorporar mujeres y un ejército, 'En el nombre del Zar' también ofrecerá a Battlefield 1 nuevas armas y cuatro mapas inspirados en la participación de Rusia durante la Primera Guerra Mundial.

La cuenta oficial de Twitter también ha confirmado que las mujeres soldado estarán basadas en el Batallón de la muerte de mujeres. Este cuerpo militar exclusivamente femenino fue creado durante las últimas ofensivas del ejército ruso en 1917 con el objetivo de levantar la baja moral de las tropas. Muchas de estas mujeres entraron en combate en la Ofensiva de Kérenski, donde consiguieron ganar terreno a los alemanes mientras los hombres rusos se quedaban atrás.

'En el nombre del Zar' será el segundo DLC que llegará a Battlefield 1 tras llevar siete meses en el mercado. La primera expansión llegó el pasado marzo con 'They shall not pass', que incorporaba el ejército francés al videojuego de DICE y EA.