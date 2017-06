Petraeus dice que Rusia intentó "sin duda" influir en las elecciones pero "le salió el tiro por la culata"

Etiquetas

Asegura que hay "un peligro muy real" de que los grupos terroristas se hagan con armas de destrucción masiva

El general retirado estadounidense David Petraues ha asegurado este viernes que Rusia "sin duda" intentó influir en las últimas elecciones presidenciales pero al presidente ruso, Vladimir Putin, "le salió el tiro por la culata" porque no consiguió su objetivo de que se retiraran las sanciones estadounidenses en contra de su Ejecutivo.

"La pregunta es si verdaderamente (Rusia) quería favorecer a Donald Trump. Parecer ser este el caso. Parece que quería perjudicar al Partido Demócrata. En cualquier caso, es un tiro por la culata para Putin porque va a afrontar sanciones muy probables por parte del Congreso de Estados Unidos, que no se van a levantar, que era probablemente a lo que aspiraba Rusia", ha asegurado el exdirector de la CIA.

En su intervención en un coloquio organizado por el Real Instituto Elcano en la Fundación Bertelsmann en Madrid, el general Petraeus ha asegurado que el comportamiento en política internacional que ha tenido el presidente ruso, con acciones como la toma de la península ucraniana de Crimea, hace que la OTAN siga teniendo una razón para existir.

"Nada le ha dado tanta razón de ser a la OTAN como esta conducta de Putin", ha asegurado el general, antes de explicar que Rusia ha visto mermado su potencial económico en los últimos años por la caída del precio del petróleo.

Petraeus ha mostrado su apoyo a la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado su cambio de estrategia en Siria por la decisión de lanzar un ataque contra una base aérea del régimen en represalia por una ataque químico, y ha destacado su apuesta por acercarse a China para que las autoridades de Pekín presionen al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

El exdirector de la CIA ha elogiado la "profesionalidad", la "determinación" y el "valor excepcional" demostrado por las Fuerzas Armadas españolas en misiones en el exterior, resaltando la importancia de su despliegue en Afganistán, y ha subrayado la necesidad de que la comunidad internacional mantenga un "compromiso real y a largo plazo", "sostenido y sostenible" con este país centroasiático para que nunca vuelva a convertirse en "un santuario" para los terroristas.

Además, ha asegurado que la posibilidad de que grupos terroristas islamistas como Estado Islámico se hagan con armas de destrucción masiva es "un peligro muy real" y ha recalcado que los grupos que tienen en sus filas terroristas suicidas representan "la amenaza más grave del mundo".

LOS SUICIDAS SON "LA AMENAZA MÁS GRAVE DEL MUNDO"

"Estamos hablando de grupos en los que cada uno de sus miembros está dispuesto a hacerse estallar por los aires. Son la amenaza más grave del mundo. Son un enemigo que está dispuesto a dejarse sacar los ojos por dejar al otro ciego. Un ataque suicida es lo más difícil de combatir", ha afirmado. "¿Cómo contraatacas esto, alguien que está dispuesto a morir por matar a otro?", ha añadido.

En la parte inicial de su discurso, el general retirado ha analizado las "amenazas" que afronta el mundo en la actualidad y las "lecciones aprendidas" que él ha extraído de su extensa carrera con las Fuerzas Armadas estadounidenses y en la Administración norteamericana.

Tras advertir sobre la amenaza de los populismos y las amenazas contra el orden internacionales y las organizaciones multinacionales, Petraeus ha alertado de que los grupos extremistas se harán con el control de los "espacios no gobernados o mal gobernados" de Oriente Próximo. "Ya no es cuestión de si sucederá o no sino de cuándo van a aprovecharse de estas áreas con poco control gubermamental", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que lo que está sucediendo en la actualidad con los "grupos extremistas" es "una lucha de las civilizaciones", en la que "el mundo musulmán está creando un choque con el resto de civilizaciones".

El exdirector de la CIA ha asegurado que la lucha contra los grupos terroristas es una "lucha generacional" que requiere de un "compromiso sostenido y sostenible", prolongado en el tiempo. En esta batalla, a su juicio, hay que combatir contra los "califatos geográficos" pero también contra los "califatos virtuales".

Petraeus también ha subrayado que, frente a los grupos terroristas, "la amenaza de destrucción mutua es inútil" y ha alertado sobre "la capacidad cibernética" que pueden llegar a tener estos grupos para "colapsar toda la red eléctrica de una gran ciudad o cualquier región de Estados Unidos o de cualquier otro lugar del mundo".

LA AMENAZA NUCLEAR NORCOREANA

En materia de seguridad internacional, el general retirado ha dicho que "la amenaza potencial más importante del mundo" es la posibilidad de que Corea del Norte consiga tener capacidad nuclear para atacar ciudades estadounidenses.

"La gran pregunta es si el líder norcoreano, Kim Jong Un, es un actor racional o no porque parece haber demostrado que tiene una personalidad sumamente impulsiva y poco cuerda. Estaría dispuesto a generar a masacre fuera de sus fronteras, sobre todo por las maneras poco creativas con las que despachó a su tío", ha explicado.

Petraeus ha mostrado su confianza en que China pueda tener influencia sobre Corea del Norte para que detenga su carrera de desarrollo armamentístico y nuclear pero ha dejado claro que al líder norcoreano "hay que tenerle en la mira" para que la amenaza no crezca. "Estamos en un momento en el que el diálogo estratégico es una necesidad", ha remachado.