DÍA FAS. AUME ALERTA DE LA “GRAVE SITUACIÓN” QUE ATRAVIESAN LAS FUERZAS ARMADAS

Etiquetas

- Sostiene que actos como el de hoy “no trasladan la imagen fiel” de los ejércitos y de la Armada. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la mayoritaria en los ejércitos, alertó hoy de la “grave situación” que, a su juicio, atraviesan los miles de hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas y critica que el Ministerio de Defensa se valga de una “potente campaña mediática” para dar una imagen de este colectivo “que no muestra la realidad”.Coincidiendo con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, la AUME explica en un comunicado que en el ámbito profesional “continúan y persisten” los “impedimentos” para que los militares, de todos los ejércitos y escalas, puedan hacer real el derecho a la carrera profesional. “El Gobierno no ha atendido a dar solución a los procesos de calificación y evaluación, así como a los de ascenso, promoción y renovación de compromisos de todos los militares. Además, se restringe o anula la conciliación familiar, dejando truncado este derecho”, lamenta. De ello se deriva, según esta asociación profesional de miembros de las Fuerzas Armadas, que la igualdad no sea efectiva y que los militares hayan comenzado “la senda de la desmotivación y la desmoralización” ante la falta de expectativas. LA SOCIEDAD NO CONOCE LA “REALIDAD”Además, denuncia lo “lamentable” del estado de las unidades y de las dependencias en las cuales trabajan y viven estos profesionales. En el ámbito social, resalta que la sociedad española sigue sin conocer la realidad en la que viven y desempeñan su trabajo los militares. Sostiene que actos como el de hoy “no trasladan la imagen fiel” de los ejércitos y de la Armada y “solo consiguen que millones de ciudadanos no se identifiquen con sus miembros a pesar de que no están cercanos a los que aún carecen de trabajo, no tienen vivienda o no llegan a fin de mes”. La AUME se queja, además, de que el Ministerio de Defensa no haya comprendido que celebrar el Día de las Fuerzas Armadas sin invitar “a los legítimos representantes asociativos” de los militares “es contrario a un mínimo sentido del protocolo y de las más elementales normas de respeto y educación”.Por todo ello, valora llevar al Consejo de Personal lo que tilda de “desaire” por parte del Ministerio de Defensa y anuncia que si la situación no se revierte, valorará el abandono de dicho órgano, como ya hizo en meses anteriores, al sentirse “despreciado” por el equipo anterior.