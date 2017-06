LA ARMADA RECUPERA EL BOMBO DE MANOLO EN MADRID

Etiquetas

Un miembro de la Armada española encontró este jueves en las cercanías del Cuartel General de la Armada en Madrid el bombo de Manolo, que había sido robado antes del partido de fútbol que enfrentó a España y Colombia en el estadio de La Nueva Condomina de Murcia.Según informó la Armada, el bombo de Manolo ha sido entregado a la Policía Nacional por el miembro de la Armada que lo encontró. ‘Manolo, el del Bombo’ denunció ayer que le habían robado de su coche el instrumento musical que le ha hecho célebre antes del partido que enfrentó en Murcia a las selecciones de España y Colombia (2-2).Ayer tras el robo ‘Monolo, el del bombo’ se mostró compungido y afirmó: “Eran mis recuerdos. Ya no es lo que me ha pasado, es que me han operado hace cuatro meses. Dios quiera que aparezca”.