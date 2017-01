Unos 40 militares turcos en bases de la OTAN piden asilo en Alemania, según 'Der Spiegel'

Etiquetas

Unos 40 militares turcos que sirven en bases de la OTAN en Alemania han solicitado asilo a las autoridades de este país ante la purga emprendida por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, contra los responsables del intento de golpe de Estado del año pasado, según ha informado este sábado el diario 'Der Spiegel'.

Los militares afirman que han sido víctimas de esta purga, iniciada tras el golpe el pasado 15 de julio que se saldó con más de 240 muertos y unos 2.200 heridos fueron detenidos o suspendidos decenas de miles de militares, agentes, jueces, funcionarios públicos y docentes.

De acuerdo con uno de los solicitantes, ellos "no simpatizan con los golpistas" sin embargo "se orientan hacia Occidente y abogan por un Estado laico". "No hay duda de que no podemos entregar estos soldados a Turquía, allí les meterán en la cárcel enseguida", comentó al diario el diputado alemán, Stefan Meyer.

Anteriormente, el Tribunal Supremo de Grecia decidió denegar la extradición de ocho militares turcos que se fugaron en helicóptero a Grecia tras la asonada y pidieron asilo político. Ankara les imputaba haber participado en la preparación de un atentado contra el presidente turco.