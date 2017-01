El subdelegado de Defensa dice que el cierre del cuartel 'Sancho Ramírez' es una medida de ahorro

Etiquetas

El cierre del cuartel 'Sancho Ramírez' de Huesca y el traslado de su unidad a Zaragoza es una medida de ahorro, ha asegurado este martes el subdelegado de Defensa en Huesca, el coronel José María Rivera.

El coronel ha recordado que el 31 de diciembre se cerró en Huesca el cuartel y se procedió al traslado de su unidad, un cierre que afectó a 250 personas, cuya causa es económica.

"El Ejército de Tierra no tiene dinero para mantener muchísimos acuartelamientos y lo que se hace es concentrar las unidades en bases más grandes que tienen espacio para ocupar esa unidad, es decir, la unidad del grupo de transportes vuelve a Zaragoza, a una base en la que en su día estaba y quitamos de aquí la base porque nuestros presupuestos no nos dan para mantener tantos acuartelamientos".

Ahora, la Subdelegación de Defensa en Huesca debe atender al personal de dicho cuartel que no tiene destino y que son aproximdamente 12 personas. "Se han trasladado casi todos, pero algunos han dicho que no se querían trasladar y la legislación les permite quedarse disponibles a la espera de una vacante en Huesca, que no es sólo la ciudad, también está Jaca".

PATRIMONIO

Otro de los cometidos de la Subdelegación de Defensa es la gestión del patrimonio de Defensa a través del Instituto Nacional de Vivienda, es decir, debe gestionar las instalaciones militares que el Ejército de Tierra deja de utilizar y en este sentido, ha explicado el caso del cuartel Sancho Ramírez y de la residencia militar.

El cuartel se cerró el 31 de diciembre, la comisión liquidadora realizará su trabajo hasta el 31 de marzo y posteriormente quedará en manos del Ejercito de Tierra. En cuanto a la residencia militar del paseo Ramón y Cajal, el 31 de marzo pasará a manos de la Subdelegación de Defensa a través del Instituto de Vivienda y lo normal es ponerla a la venta.