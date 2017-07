Asesor de la OLP pide a los gobiernos europeos que reconozcan el Estado Palestino y presionen a Israel

Etiquetas

El asesor y portavoz del departamento de negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) Xavier Abu Eid ha instado a los Gobiernos europeos a reconocer el Estado Palestino y que "incentiven" a Israel a poner fin a su política de asentamientos utilizando los acuerdos comerciales.

"A Israel se le sigue premiando por la ocupación y la colonización, ¿qué incentivos políticos tiene para cambiar eso?", se ha preguntado en una entrevista con Europa Press durante una visita a España para participar en un curso sobre 50 años de ocupación de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Abu Eid ha recordado que los acuerdos comerciales tienen cláusulas --no pueden beneficiar la actividad económica en los asentamientos--, incluidas de Derechos Humanos, y "tiene que revisarse que se cumplen". "¿Deberíamos premiar a Israel con más acuerdos, con una reunión del Consejo de Asociación que probablemente se va a lograr? ¿O debería la UE decir que es su principal socio comercial pero que tiene que haber avances en el proceso de paz?".

El asesor palestino ha admitido que la posición política europea es concreta y sin doble rasero, toda vez que reclama "el fin de la ocupación y la colonización y define las colonias como contrarias al Derecho Internacional y como obstáculo para la paz y la solución de dos Estados". "El problema no es la posición sino la falta de políticas concretas para que esa posición se realice sobre el terreno", ha señalado.

Este mismo domingo el Gobierno español emitió un comunicado de condena a la decisión de las autoridades israelíes de autorizar la construcción de 1.500 viviendas para colonos judíos en Jerusalén Este, parte de Cisjordania ocupada militarmente desde 1967.

En este punto, ha pedido a los europeos que no pongan como "excusa" en la necesidad de buscar un consenso entre los socios de la UE. Eso puede valer para las orientaciones de política comercial, ha dicho, pero no para el reconocimiento del Estado palestino.

"En el caso de Kosovo no se esperó a que hubiera unidad, unos lo reconocen y otros no; unos apoyaron la invasión de Irak y otros no, por qué en el caso palestino se busca consenso? Nunca va a haber consenso total", se ha lamentado.

De hecho, ha subrayado que hay países que condicionan el reconocimiento del Estado palestino "al resultado de las negociaciones", y ha denunciado que eso equivale a dar a Israel "derecho a vetar la autodeterminación del pueblo palestino", porque "uno no le pregunta a la potencia ocupante cuando un pueblo va a ser libre".

En España, fue en noviembre de 2014 cuando el Congreso instó al Gobierno, prácticamente por unanimidad, a reconocer el Estado palestino, pero hasta ahora eso no se ha producido. "El Gobierno español aún considera la posibilidad de reconocimiento y están esperando el momento, pero el momento era ayer", ha opinado, añadiendo además que esa medida tendría "popularidad en la población española".

Y es que, para Abu Eid, el objetivo no es la recuperación del proceso de paz en sí mismo, sino "acabar con la ocupación que comenzó en 1967 y lograr la solución de dos Estados". Así, ha recalcado que, aunque la solución tiene que ser objeto de acuerdo entre israelíes y palestinos, "no todo se va a lograr a través de negociaciones", sino que hay medidas que pueden ayudar, particularmente por parte de la UE, que es el principal socio comercial de Israel.

En todo caso, ha dejado claro que el Gobierno palestino no cierra ninguna puerta, ni a los esfuerzos de la Administración Trump ni a contactos con otros países como Francia, Egipto o la Liga Árabe. Según ha dicho, aunque con el Gobierno de Donald Trump pueda haber "divergencias", eso es "parte de la vida diplomática" y lo importante es que Estados Unidos ha podido conocer de primera mano qué quiere el Gobierno palestino.

Es más, está convencido de que cuando Estados Unidos se ha reunido con el Gobierno israelí "no recibe ninguna respuesta" porque, a su juicio, aunque Israel dice apoyar la solución de dos Estados, en realidad eso no está "en su programa político, pero sí la colonización, que destruye cualquier posibilidad de una solución de dos Estados".

A su modo de ver, dado que Israel tampoco quiere un solo Estado con igualdad de derechos para todos, está claro que lo que prefiere es la "no solución", que es más o menos lo que sucede hoy en día: "Un solo Estado con dos sistemas distintos, uno para judíos israelíes y otro para palestinos cristianos y musulmanes. Eso en otro contexto histórico y en otro país se denominó apartheid", ha denunciado.

Por otro lado, Abu Eid ha lamentado la división intrapalestina --entre el Gobierno de Mahmud Abbas en Cisjordania y el de Hamás en Gaza-- como "uno de los capítulos más oscuros de la lucha por la liberación del pueblo palestino" y ha denunciado que "Hamás ha decidido no responder" a la oferta de hacer un Gobierno de unidad nacional palestina para organizar elecciones.

En cuanto a si la crisis actual en el Golfo --con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, entre otros, habiendo roto relaciones diplomáticas con Qatar-- puede complicar esa reconciliación, se ha limitado a confiar en que "todas las crisis puedan resolverse".

En todo caso, ha subrayado que si hay algo en lo que están de acuerdo todos los países árabes es en la necesidad de poner fin a la ocupación de Palestina y avanzar en alcanzar una paz justa y duradera. "El corazón del mundo árabe sigue siendo palestina", ha resumido.