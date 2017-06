DASTIS DICE QUE LA “DESINTEGRACIÓN” DE LA UE “NO SERÍA EL FIN DEL MUNDO” PORQUE PERMITIRÍA FORTALECERLA

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, advirtió este lunes a los agoreros sobre el futuro de la UE que su “desintegración no sería el fin del mundo” porque esta circunstancia daría la oportunidad de relanzar y hacer más fuerte el proyecto europeo.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su participación en la presentación en la sede del Instituto Cervantes de Madrid del número ‘Vanguardia Dossier’ dedicado a la Unión Europea.En el acto estuvieron presentes el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo; el exdiputado Josep Antoni Durán i Lleida; el ex primer ministro italiano Enrico Letta; y el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos-Silva.Durante su alocución, el ministro dejó claro que la UE “está lejos de esa destrucción que algunos le atribuyen” y llamó a ser “optimista” y a seguir trabajando en la defensa del proyecto europeo.Afirmó que la Unión Europea “vive y está fuerte” y subrayó que los Estados miembros, “si tienen en cuenta su propio interés”, tienen que esforzarse por “fortalecerla aún más”.Dastis manifestó que el ‘Brexit’ es un proceso “muy británico” y descartó que otros países se animen a imitar el ejemplo británico y decidan abandonar el proyecto comunitario.El ministro también advirtió a quienes se esfuerzan por destruir a la UE que su “desintegración no sería el final del mundo”, ya que esta eventualidad “daría la oportunidad de recrearla”. “Si no existiese, habría que crearla”, sentenció.En esa hipotética desintegración, Dastis dejó claro que “habría un nuevo comienzo” en el que España y Portugal estarían presentes para dar “ese nuevo aliento” a la Unión Europea.A su vez, señaló que el principal desafío que el proyecto comunitario tiene por delante reside en “dar respuestas comunes a problemas que no todos compartimos”. También destacó que “no podemos sucumbir a la tentación de reprochar a Europa todos los males y atribuirnos todas las victorias”, ya que el Viejo Continente es “el mejor sitio para nacer hoy en día”. Por último, emplazó a “desmentir los rumores sobre la muerte prematura de Europa”.