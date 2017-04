(AVANCE) PSOE. LOS ‘PEDRISTAS’ CARGAN CONTRA PATXI LÓPEZ Y SE MUESTRAN CONVENCIDOS DE SU VICTORIA

Etiquetas

Los dos coordinadores de la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, Adriana Lastra y José Luis Ábalos, cargaron este martes contra Patxi López y desdibujaron su proyecto para liderar el partido.Ambos registraron en la sede de Ferraz la candidatura de Sánchez para recuperar el liderazgo del partido en el proceso interno que concluirá con la votación del día 21 de mayo.Lastra reiteró, en declaraciones a los periodistas, que a su juicio sólo hay “dos modelos” de partido y que uno lo encabeza Sánchez y el otro Susana Díaz, la tercera candidata. Para la también diputada por Asturias, el día 21 "se van votar dos modelos de partido: uno lo representa Sánchez y el otro lo representa Díaz".Esta afirmación, que también la hizo el lunes, no sentó bien en el equipo de Patxi López y fue respondida por el propio exlehendakari tras registrar su candidatura. López respondió que sólo hay dos opciones: seguir con el enfrentamiento o buscar unidad. En la misma línea, el otro coordinador del equipo de Sánchez, el diputado por Valencia y secretario provincial del PSOE en Valencia, José Luis Ábalos, indicó que las ideas de "llevarnos bien, unidad y armonía" por las que aboga López "no constituyen un proyecto político en sí".Además, en un tono nuevo de los ‘pedristas’ contra el expresidente del Congreso, Ábalos subrayó que hubo "apresuramiento a malinterpretar las palabras" de Sánchez por parte de Patxi López. Aludía a los mensajes por Twitter que se publicaron desde la cuenta de López tras la entrevista de Pedro Sánchez en televisión el lunes por la noche. El expresidente del Gobierno vasco escribió: “Compañero Sánchez. Los socialistas vascos pactamos con el PP en 2009 para parar a Ibarretxe y acabar con ETA”.Estas palabras provocaron la respuesta de otro miembro del equipo de Sánchez, el coordinador de estrategia y responsable de comunicación de la candidatura, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien escribió: “Compañero Patxi López eso lo sabemos todos. Por ello Pedro ha dicho que no te derechizaste. Lo hicimos por una noble causa. #Tranquilidad”.