Cs de Murcia propone una abstención "técnica" para que López Miras sea investido si se eliminan aforamientos

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea murciana, Miguel Sánchez, ha adelantado este martes que su grupo se compromete a una "abstención técnica" en segunda votación el próximo sabado para que el candidato del PP, Fernando López Miras, sea investido como presidente de Murcia. Aunque ponen como condición que los 'populares' voten a favor de la eliminación de aforamientos a diputados y miembros del consejo de Gobierno.

Sánchez ha afirmado no obstante que no hay acuerdo y no firmarán el documento para investir presidente al 'popular' Fernando López Miras. Así, ha informado de que "no habrá acuerdo ni investidura ni firma" porque no les parece "creíble".

En cambio se comprometen a una "abstención técnica" en la votación de la segunda sesión de investidura, programada para este sábado, si el PP vota este miércoles "sí" a la eliminación de los aforamientos para diputados y miembros del Consejo de Gobierno y si el candidato popular se compromete en su discurso de investidura a eliminar el Impuesto de Sucesiones y a llevar a cabo las enmiendas a los Presupuestos de Ciudadanos.

Ha señalado que "por responsabilidad" el PP tiene que votar este miércoles en la Asamblea a favor de eliminar aforamientos, además de que en el discurso de investidura, López Miras se comprometa a bajar impuestos; entonces votarán que no el jueves y harán abstención técnica el sábado, ha declarado.

