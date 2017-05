La Diputación de Badajoz se suma a la petición de la Medalla de Extremadura para el colegio San José de Villafranca

Etiquetas

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad de los grupos del PSOE y del PP una moción conjunta con la que la institución provincial se adhiere a la candidatura del Colegio San José de Villafranca de los Barros, promovida por el ayuntamiento de esta localidad, para la concesión de la Medalla de Extremadura 2017 a este centro educativo.

El texto de la moción, que ha sido defendida en la sesión plenaria de este viernes por el alcalde de Villafranca de los Barros y vicepresidente segundo de la diputación, Ramón Ropero, explica en su exposición de motivos que el citado colegio es una de las instituciones educativas activas "más veteranas" en Extremadura con una trayectoria que se remonta a 1893, año de su fundación, y llega a la actualidad "contando con una brillante proyección de futuro".

Indica además que esta institución "viene contribuyendo a extender el buen nombre de Extremadura y, por ende, de Villafranca de los Barros" y que "su notoriedad trasciende al resto de España", así como que "es justo reconocer su contribución al enriquecimiento del patrimonio histórico artístico de la región" con elementos "tan emblemáticos" como su capilla neogótica, su salón de actos, su biblioteca o sus jardines, junto a su aportación al desarrollo económico de la comarca.

PROVINCIA CARDIOSALUDABLE

El pleno también ha aprobado con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP un expediente de modificaciones presupuestarias con un importe superior a 4,2 millones de euros destinados a la adquisición de desfibriladores para el proyecto 'Provincia Cardiosaludable', el proyecto 'Smart Provincia', asistencia técnica para la elaboración de los inventarios de bienes y derechos de municipios de la provincia, cursos de alta empleabilidad y proyectos con la Cámara de Comercio y para la conservación de carreteras.

A este respecto, el portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Barrios, ha explicado la abstención de esta formación al considerar que 'Smart Provincia' "no es un proyecto urgente" y que se estaba empleando "más inversión" en el mantenimiento de carreteras que en el Plan Integral.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que con 'Smart Provincia' la institución se adelanta "al futuro con la llegada de la fibra óptica a todos los municipios", mientras que sobre la conservación de carreteras ha afirmado que "es una necesidad para los ciudadanos".

El Grupo Popular también se ha abstenido en una propuesta sobre el inicio de un expediente de constitución de una sociedad mercantil para la prestación de servicios medioambientales que ha salido adelante con los votos del PSOE y en relación a la cual el portavoz socialista, Saturnino Alcázar, ha indicado que consiste en dar los primeros pasos para que Promedio pase de ser un consorcio a una sociedad mercantil pública que pueda acceder a fondos europeos.

Juan Antonio Barrios ha sostenido que tienen "poca información" sobre este asunto, acerca del cual Gallardo ha defendido la creación de esta sociedad mercantil pública por la posibilidad de acceder a fondos europeos bajo la fórmula de dicha mercantil, que también permitirá "la oportunidad de poderse poner en valor también en el Hospital Provincial" y el "proyecto importante del mercado".

"Una realidad que ya le explicamos y que si no entendió es porque no quiso entenderlo de que actualmente y tal y como está la legislación no es posible con la fórmula del consorcio poder acceder a fondos europeos", ha recalcado Miguel Ángel Gallardo, a quien le "gustaría" que los diputados del PP "pudieran entender que este tipo de cosas son importantes para la provincia".

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

El punto del orden del día que más debate ha suscitado ha sido el Plan Especial Extraordinario de Infraestructuras Deportivas Municipales 2017/2018, dotado con un millón de euros repartido en dos anualidades de 500.000 euros cada una y que ha sido aprobado con el voto a favor del PSOE y en contra del PP.

"De acuerdo con la Junta de Extremadura" se construirán campos de fútbol con césped artificial en localidades de la provincia con una serie de parámetros como las infraestructuras existentes, el número de usuarios, la población de la localidad y de la comarca donde se ubique y la distancia a otras instalaciones en el marco de este plan cofinanciado por la diputación y los ayuntamientos beneficiados, según la información facilitada por la institución provincial.

Sobre este plan, Barrios ha sostenido que "no" están "de acuerdo" con que este dinero se destine "exclusivamente" a campos de fútbol de césped artificial cuando "hay muchísimas localidades que tienen muchísimas carencias de infraestructuras deportivas".

Así, se ha referido a que en algunas los niños no pueden hacer deporte en invierno cuando llueve porque no tienen cubierta la "única" pista polideportiva y que otras cuentan con pabellones sin banquillos para los entrenadores o con vestuarios "en muy malas condiciones".

Alcázar ha defendido al respecto que el plan "obedece no a un capricho de este equipo de gobierno" ni del de la Junta sino "a las solicitudes de los ayuntamientos" y a "peticiones de muchos" consistorios a la diputación y al Ejecutivo regional, mientras que Gallardo ha recordado que la institución provincial destina ayudas de emergencia a la reparación de infraestructuras en los municipios.

"Queremos territorializar los campos de fútbol; que todos los niños y niñas de la provincia puedan practicarlo y, además, el césped artificial permite que el terreno sea apto para otros deportes", ha destacado el presidente de la diputación.

Finalmente y en el turno de peticiones y preguntas, el diputado de Desarrollo Sostenible, Francisco Farrona, ha anunciado, interpelado por el PP sobre la Perrera Provincial, que en unos 15 días finaliza el contrato que la diputación mantiene con la empresa que gestiona la perrera de Olivenza.

Ha agregado que mientras finalizan los trámites de cesión de las nuevas instalaciones de Azuaga, la institución provincial está trabajando con los ayuntamientos de Mérida, Villanueva de la Serena, Don Benito y Almendralejo "para adoptar una solución temporal".