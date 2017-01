'Génova' y el PP de Madrid prevén verse esta semana para acercar posturas sobre la enmienda de primarias

Etiquetas

La dirección nacional del PP y el equipo de Cristina Cifuentes prevén verse esta semana para intentar acercar posturas sobre la enmienda a la ponencia de Estatutos que ha presentado la gestora del PP de Madrid para que el líder del partido sea elegido por los militantes, tanto en primera como en segunda vuelta, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

El modelo de elección del líder del PP será uno de los principales debates del Congreso Nacional del partido que se celebrará entre el 10 y 12 de febrero. Tanto el PP valenciano como el madrileño han presentado enmiendas en ese sentido para dar más poder a los militantes en la designación de los presidentes a nivel nacional, regional y provincial.

En concreto, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha planteado en la ponencia Política y de Estatutos que el líder del PP sea elegido en primera vuelta por los militantes. El candidato que logre el 10 por ciento de los votos pasará a la segunda vuelta pero esa segunda votación quedará en manos de los compromisarios-delegados que acudan al cónclave.

Desde el PP de Madrid que dirige Cifuentes se da un paso más, puesto que en su enmienda sobre 'primarias' proponen que los afiliados voten al presidente tanto en la primera como en la segunda votación. Se trata, subrayan, de que los militantes tengan el máximo protagonismo y capacidad de decisión a la hora de elegir a su presidente.

Estos últimos días, la dirección nacional del PP ha mostrado su voluntad de llegar a un consenso antes del cónclave, si bien ya anticipan que no van a "renunciar al modelo de compromisarios". "Podemos trabajar en los porcentajes que tiene que ver con las mayorías reforzadas, en cómo podemos hacer que cuando un candidato tiene el apoyo mayoritario de los afiliados no puedan los compromisarios revertir esa decisión. Podemos perfeccionar el modelo de doble vuelta, pero no cambiar el modelo de afiliados y compromisarios", avisó Maillo el pasado viernes.

UN MILITANTE, UN VOTO

Por su parte, Cifuentes ha asegurado públicamente que ha presentado esta enmienda desde la "lealtad" y que su propósito es "mejorar" la propuesta de Maillo. Este lunes, antes del Comité Ejecutivo Nacional dijo que van a hablar con la dirección del partido para ver si pueden "llegar a algún tipo de transacción".

En cualquier caso, si finalmente no prosperase esta enmienda y no se llegase a ningún acuerdo, Cifuentes está dispuesta a aplicar la premisa 'un militante, un voto' en el congreso regional del PP madrileño que se celebrará a mediados de marzo, estirando el censo de forma que el número de afiliados sea equivalente al de compromisarios. Esta práctica ya se realizó en su momento en el cónclave de Baleares que enfrentó a José Ramón Bauza y Carlos Delgado.