Juan García Montero pide "juego limpio" y evitar "amenazas" y "agresiones" en el proceso congresual del PP

Etiquetas

El candidato a la presidencia del PP de Granada Juan García Montero ha abogado por que este proceso congresual, que finalizará el próximo 20 de mayo, se desarrolle con "juego limpio", evitando "amenazas" y "agresiones" como las que "ha habido" en los últimos días.

"No es bueno que haya amenazas y las ha habido, no es bueno que haya agresiones y las habido", ha aseverado Juan García Montero en rueda de prensa en la sede provincial del PP de Granada, un día después de que el portavoz de su candidatura, el ex diputado provincial José Torrente, denunciara ante la Guardia Civil una supuesta agresión por parte del teniente de alcalde de Ogíjares, Vicente Aguilera, quien le habría propinado un puñetazo en el pecho según su versión.

Ante esta situación, Juan García Montero, que es concejal en el Ayuntamiento de Granada, ha señalado que este proceso congresual se lleva adelante por personas que "se aprecian y se tienen un cariño grande porque han estado trabajando juntos durante mucho tiempo".

Por ello, Aguilera, que también fue edil en la capital granadina, debe en su opinión "reconocer su error" como los "caballeros" habida cuenta de que "Torrente está dispuesto a perdonarlo y darle un abrazo". García Montero ha indicado además que si fuera presidente del PP de Granada se habría "manifestado apoyando a un compañero que ha sido agredido".

El concejal granadino ha señalado que hay más de 3.300 de los electores que podrán votar el próximo lunes --en la que será la primera vuelta de este proceso, de la que saldrán uno o dos candidatos para el congreso provincial que se celebrará el 20 de mayo-- que apoyarían su precandidatura, la cual hace una "apuesta por la renovación".

En este sentido, ha pedido el apoyo de la precandidatura 'La fuerza de las bases' que encabeza la presidenta del PP de Peligros, Mamen Castillo, y ha apuntado a que, tras conversaciones con su equipo, cree que pueden "conseguir ir a la elección del lunes" juntos, lo cual "sería lo ideal para tener la "garantía" de que el partido salga "fortalecido" con una dirección "no personalista".

"Después de trece años es razonable decirle a Sebastián Pérez que sería bueno para él especialmente, y para el Partido Popular" que diera un "paso atrás" y retirara su precandidatura para renovar como presidente del PP provincial.

Juan García Montero ha lamentado las "grandes piedras" que la comisión organizadora del congreso está poniendo a su candidatura. Así, ha mostrado un escrito dirigido por el presidente de la misma, Santiago Pérez, a José Torrente, como representante de su equipo en dicha comisión, en que se le indica que "ha tenido acceso al censo de afiliados desde el mismo momento en que fueron proclamadas las precandidaturas, en horario habitual, excluyendo los días festivos de Semana Santa, que no fueron fijados por el comité sino por el Concilio de Nicea en el año 325".

"No parece que este sea el tono" de "alguien que debe velar por la transparencia, la equidad en todo este proceso" y que, según García Montero, cae de este modo en lo "jocoso, la burla". Ha anunciado posteriormente que el próximo lunes, día de la elección de los candidatos al congreso, en que también se elegirán los compromisarios que en el congreso provincial elegirán al nuevo presidente, 300 afiliados simpatizantes de su candidatura harán funciones de interventores en las sedes y edificios habilitados para la votación a fin de que los electores puedan ejercer su derecho "en libertad" y que "no haya nadie repartiendo papeletas en las puertas de las sedes".