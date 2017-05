Jeremy Corbyn presenta el programa laborista más "radical" en décadas

Tras años de posiciones centristas bajo el influjo de "la tercera vía" de Tony Blair, los laboristas británicos presentarán este martes un programa electoral"radical y responsable", con nacionalizaciones y el fin de la austeridad.

El líder laborista y candidato a primer ministro Jeremy Corbin, justificó la necesidad de este giro para las elecciones del 8 de junio porque el país ha sido dirigido "para los ricos, la élite y los intereses ocultos" en los 7 años de gobierno conservador.

"Cambiará nuestro país", afirmará Corbyn en el discurso de presentación del programa en Bradford, en el noroeste de Inglaterra, según extractos de su discurso difundidos por el partido.

Today we will launch our manifesto: a radical & responsible programme of hope. We'll create a country that delivers #ForTheMany, not the few pic.twitter.com/DT6tjrNWyv