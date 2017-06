MADRID. GARRIDO ACUSA A PODEMOS DE USAR LAS INSTITUCIONES PARA LA "PUESTA DE LARGO" EN SOCIEDAD DE RUIZ-HUERTA

Etiquetas

El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, acusó hoy a Podemos, durante su intervención en la moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, de utilizar esta iniciativa como “mero acto de propaganda, un espectáculo, una feria de las vanidades orquestada, exclusivamente, con el fin de la puesta de largo de su candidata, Lorena Ruiz-Huerta”.Garrido dijo que Podemos “utiliza el dinero de todos los madrileños para esa puesta de largo y para un asunto estrictamente partidista, para hacer propaganda de su proyecto político”. Señaló que “utilizan esta Cámara para su mera propaganda, para dar a conocer a sus desconocidos y desconocidas líderes, arañando unos minutos en los medios de comunicación”. Además, indicó que Podemos concurrió inicialmente a las elecciones de 2015 con José Manuel López como cabeza de lista “pero, en una de sus purgas soviéticas, a López se le desterró a la última fila de este Parlamento y tomó el relevo Lorena Ruiz-Huerta, a quien hoy presentan en sociedad”.Asimismo, añadió, Íñigo Errejón, presente en el acto, “fue purgado en el mismo proceso y condenado por el líder supremo a ser presunto candidato de lo que ese mismo líder entiende como el gulag de nuestros días: la Comunidad de Madrid". "No contentos con eso, el nombramiento oficioso de Errejón deja a su vez fuera de juego a Ramón Espinar, a quien al parecer habrá que compensar con un posible papel en la Ejecutiva estatal y asegurarle una mayor presencia mediática estatal”.A su juicio, “con todo este lío de nombres, de presuntos candidatos y de facciones, no es de extrañar que necesiten tiempo, presencia y visibilidad en los medios y en las redes sociales para que sus votantes puedan entender algo y además darse a conocer”. Explicó que si Podemos gobernara en la Comunidad sería,“en Educación, un sistema de becas black sólo para los amiguetes de Podemos; en Hacienda, un sistema de ocultación de las actividades empresariales para no pagar impuestos sólo para podemitas; e imagino que, en Telemadrid, convenios de colaboración con televisiones de países que gustan de lapidar mujeres o ahorcar homosexuales”. Manifestó que “nada, salvo la vanidad y la falta más absoluta de humildad”, puede haber llevado al grupo parlamentario de Podemos a proponer a Ruiz-Huerta como candidata a la Presidencia de la Comunidad.Consideró que Ruiz-Huerta tiene “una nula experiencia de gestión que, pese a ello, y movida por una vanidad digna de mejor causa, tiene la absoluta falta de respeto hacia los madrileños de proponerse para gestionar el gobierno de la región”. “Eso es vanidad, desde luego, pero sobre todo irresponsabilidad y un ejercicio de frivolidad sin precedentes”, según Garrido, quien reiteró que “esto no es una moción de censura porque ni se censura al Gobierno actual ni hay un candidato con capacidad para presidir esta Comunidad ni tienen ustedes más apoyo que el suyo propio”.