Macron confiesa que admira la "determinación" de Le Pen

El candidato presidencial Emmanuel Macron ha confesado este jueves que admira la "determinación" de su rival en las urnas para el próximo 7 de mayo, la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen, al tiempo que ha afirmado que son los dos aspirantes al Elíseo "más coherentes" en su posición sobre la UE.

"Yo siempre admiro algo en los demás", ha dicho en una entrevista, destacando la "determinación" de Le Pen. "Admiro esta cualidad", ha revelado, al tiempo que ha recordado que, pese a ser su contrincante, le debe reconocer los méritos como "parte de la Humanidad".

Así, por ejemplo, ha valorado el discurso de Le Pen sobre la Unión Europea ya que, aunque contrario al suyo --Macron defiende la permanencia en el bloque regional--, no ha variado. "Somos los dos candidatos más firmes sobre Europa. Ella quiere salir y no cede", ha indicado.

Pese a ello, ha insistido en que los valores que defiende Le Pen son "enemigos" de la República y por eso ha pedido el voto de quienes apoyaron al conservador François Fillon, al socialista Benoit Hamon y al izquierdista Jean-Luc Mélenchon en la primera vuelta del 23 de abril.

"Se que no me votasteis (...) y no os pido un cheque en blanco (...) pero ¿os reconocéis en los valores de Le Pen?", ha dicho a los simpatizantes de Fillon. A los de Hamon y Mélenchon les ha invitado a construir "un frente progresista" para dar respuesta a sus "problemas".

Hablando ya de propuestas concretas, Macron ha reconocido que la inmigración ilegal es un "problema" más allá de las "caricaturas" realizadas por Le Pen y ha prometido abordar este asunto con "los países de origen y terceros países para facilitar el regreso de las fronteras".

Además, ha anticipado que, si gana las elecciones presidenciales, su primera visita será a las tropas desplegadas en el extranjero, "que se están jugando la vida por nuestra seguridad". Macron ha anunciado que creará una fuerza conjunta para coordinar la lucha de las fuerzas francesas contra el Estado Islámico.