PSOE. DÍAZ ASEGURA QUE SI GANA PEDIRÁ “APOYO” A SÁNCHEZ Y LÓPEZ PARA HACER “MÁS GRANDE” AL PSOE

La candidata a las primarias del PSOE Susana Díaz afirmó este sábado que si resulta vencedora de este proceso pedirá el “apoyo” de sus rivales, Pedro Sánchez y Patxi López, con el propósito de “hacer más grande al PSOE”. Por ello, rechazó la estrategia de Sánchez de invitar a López a unirse a su candidatura.Lo dijo en una visita a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), donde aseguró tener “clarísimo” lo que representa el proceso interno que está viviendo su partido: “Es un proceso 100% PSOE, para que en este país vuelva a haber una mayoría que gane a la derecha y lidere un proyecto de cambio en España”. En su opinión, lo importante es que “el PSOE vuelva a ser la alternativa de Gobierno en este país”. “A eso es a lo que me debo”, recalcó, antes de subrayar que no será partícipe del “ruido” de las primarias. “Hay cosas que no haré. Por ejemplo, yo no le pediré el apoyo a Patxi para ir contra Pedro ni le pediré el apoyo a Pedro para ir contra Patxi”, apuntó.“Si tengo la confianza mayoritaria de mis compañeros el 21 de mayo, les pediré el apoyo a los dos y al resto de socialistas para hacer más grande el PSOE. Y así es como voy a vivir estas primarias. Y el resto, cada uno que las viva como quiera”, expresó la también presidenta de la Junta de Andalucía.Además, sobre la clara victoria de Sánchez en avales en Cataluña, se mostró convencida de que conseguirá obtener un número de votos superior al de avales. "Como partimos de un resultado en avales inferior, tenemos mucho terreno por delante por ganar y estoy segura de que así será”, sentenció.