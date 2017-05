PSOE. PATXI LÓPEZ DICE QUE “SE EQUIVOCA” QUIEN VEA EL LIDERAZGO DEL PSOE COMO UN “TRAMPOLÍN” A LA MONCLOA

Etiquetas

El candidato a la Secretaria General del PSOE Patxi López subrayó este viernes que “se equivoca” aquél que piense en el liderazgo del partido como un “trampolín” a La Moncloa.En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, López remarcó que en las primarias de este domingo los militantes socialistas “no vamos a elegir sólo un nombre, sino qué partido y cómo nos presentamos ante la sociedad española”.En este sentido, indicó que lo importante es solucionar la situación de división y de falta de proyecto que tiene el partido, porque si no se soluciona da igual quién sea el candidato electoral, ya que los ciudadanos no les votarán.Por ello, insistió en que la Secretaría General del PSOE “no es un billete para La Moncloa” y el que ocupe ese puesto debe dedicarse “al cien por cien” y hasta “25 horas al día” a su cometido para restaurar la situación del partido y evitar que el PSOE pase a la “irrelevancia”.Además, subrayó que “por encima” de él, de Pedro Sánchez y de Susana Díaz -los otros dos candidatos- está el PSOE. “Nunca habrá un líder que sea más importante que el partido”, remarcó.Por ello, ante las declaraciones de varios dirigentes territoriales en las que vinculan su futuro a quién gane en las primarias de este domingo, López aseveró que “un militante socialista se queda siempre y ayuda” y no está en el partido según quién esté al frente del mismo.