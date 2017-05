PSOE de Huelva confía en que haya consenso en la lista para el Congreso Federal y muestra su apoyo a Pedro Sánchez

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha asegurado este viernes que confía en que haya "consenso" de cara a la votación de la lista de 18 delegados onubenses que irán al congreso federal del partido, al tiempo que ha dejado claro que, aunque él apoyaba la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE, ahora que ha ganado Pedro Sánchez las primarias, "soy más de Pedro que el mismo Pedro", ha señalado.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, el también presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, se ha pronunciado sobre el resultado de las primarias, el proceso de asambleas locales y el congreso provincial de este sábado.

En este sentido, Caraballo ha precisado que "no es la primera vez" que el candidato que él apoya no resulta elegido, como le ocurrió en su día al respaldar a la socialista Carme Chacón frente a Alfredo Pérez Rubalcaba, de manera que ha indicado que asume con naturalidad el hecho de que haya ganado las primarias otro candidato al que él dio su voto.

Así, ha remarcado que "una vez que gana un secretario general, hay que estar detrás de él", de manera que "se acaban las corrientes", a su juicio, por el bien del PSOE.

De este modo, el secretario general del PSOE onubense ha subrayado que desde que se puso al frente del partido "nunca" ha interferido en las decisiones de las agrupaciones locales, de manera que, en las asambleas locales de estos días para elegir a los 110 delegados que irán al congreso provincial de este sábado se han desarrollado, según ha comentado, con libertad y autonomía porque "hay que respetar lo que salga" de las mismas.

Caraballo ha asegurado que la ejecutiva del partido decidirá ahora la lista de los 18 delegados que se presentará este sábado y espera que la misma sea respaldada en el congreso provincial. Para determinar las personas que la integran ha explicado que ha planteado tres requisitos esenciales: presencia de la ejecutiva provincial, de las asambleas mayoritarias, es decir, de las que cuentan con más de cien afiliados, y de personas de los distintos territorios y comarcas.

A su juicio, la lista de delegados al congreso federal debe integrar personas de la actual ejecutiva provincial como el secretario general, el secretario de Organización o el secretario de Política Municipal, al tiempo que ha destacado que las asambleas con más afiliados deben tener una representación acorde a su volumen.

De otro lado, ha incidido en el aspecto territorial. Esta línea es muy defendida por Caraballo que ha implantado el ámbito del territorio también en la Diputación con la designación de diputados responsables de las distintas comarcas. En este punto, ha precisado que su apuesta es que la lista cuente con personas de cada comarca y que éstas se decidan "libremente" por cada zona. A modo de ejemplo, el socialista ha utilizado un dicho popular para defender que cada territorio elija a su representante. "Esto es como el dicho sobre la Virgen del Rocío: el que más empuje, se la lleva", ha parafraseado.

Preguntado por si cree que el congreso de este sábado se celebrará en un clima de consenso o por el contrario, habrá más de una lista, ha expresado su confianza en que se desarrolle con normalidad al ser el PSOE onubense un partido "unido y cohesionado".

RESPETO A LAS NORMAS DEL PARTIDO

Tras remarcar que él aboga por el respeto a las normas del partido, ha querido incidir en que desde que accedió a la Secretaría General del PSOE onubense "nunca" ha interferido en las decisiones de las agrupaciones locales. "Decidí que no habría contaminación en las agrupaciones locales", ha proseguido. Por ello, ha mostrado su malestar con quienes ahora dicen: "¡qué viene el aparato!", cuando en el pasado apoyaron cambios en las candidaturas a las elecciones municipales, por ejemplo, en contra de la militancia local.

Ha asegurado, por ejemplo, que eso ocurrió hace mucho tiempo cuando el PSOE 'fichó' al ahora alcalde de Aracena, Manuel Guerra, (antes de IU) y ha recordado que hace tiempo la dirección del PSOE dictaminaba más y tomaba decisiones en los municipios, pero en su mandato apostó por dejar a los territorios tomar sus decisiones siendo el mandato de su ejecutiva "el más democrático".

Cuestionado por si aspira a repetir como secretario general en el próximo congreso provincial, previsto para después del verano, Caraballo considera "prematuro" pronunciarse ahora a este respecto, pero ha recordado que la mayoría de los alcaldes y secretario generales de los distintos pueblos le respaldan. No obstante, no ha abundado sobre si se presentará a la reelección o no, pero ha subrayado que está "satisfecho" con el "cariño" que le manifiestan sus compañeros de partido.