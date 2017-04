Parlon sobre Susana Díaz: "Es hora de que los tocados por los dioses dejen paso al pueblo"

Etiquetas

Hereu a Pedro Sánchez: "Renunciaste a todo por tus principios y otros los sacrificaron por el cargo"

La responsable de Política Municipal del PSC y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, ha defendido este sábado la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE y se ha referido veladamente a la de Susana Díaz: "Ya va siendo hora de que los patriarcas, los que están tocados por los dioses, dejen paso a la gente de a pie, a la gente del pueblo".

Parlon ha intervenido en un multitudinario mitin en la Fábrica de Creación Fabra i Coats de Barcelona en el que Sánchez ha reunido a más de 3.000 personas y en el que también han participado el alcalde de Viladecans (Barcelona), Carles Ruiz; el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, y la portavoz del PSC en Girona, Sílvia Paneque, y al que ha asistido como anfitrión el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.

También han acudido como anfitriones el secretario de Organización, Salvador Illa, y la 'número dos' del partido, la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, y entre el público han estado la mayoría de diputados y alcaldes del PSC y militantes de buena parte de la geografía española, como Madrid, Valencia, Sevilla y Zaragoza.

Parlon ha subrayado que el proyecto que defiende Sánchez es el que mejor respuesta puede dar a las necesidades de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, y ha deplorado el Comité Federal en el que se decidió facilitar la investidura de Mariano Rajoy: "No podemos defender la democracia haciendo presidente a Rajoy y a su banda de corruptos".

Aquella decisión supuso la dimisión de Sánchez, que hizo famoso su lema 'no es no' en referencia a Rajoy: "Si nos presentamos a las elecciones diciendo que íbamos contra Rajoy, no podíamos justificar lo contrario. Es una mancha muy grande en nuestra historia y ahora debemos repararlo".

Ha reivindicado que el partido es de todos, desde las bases hasta los dirigentes, y se ha dirigido a ellos para pedir que apoyen a Sánchez: "Ya va siendo hora de que los patriarcas, los que están tocados por los dioses, dejen paso a la gente de a pie, a la gente del pueblo".

Jordi Hereu ha sido especialmente crítico con Susana Díaz y ha contrapuesto su estrategia con la de Pedro Sánchez: "Renunciaste a todo para defender tus principios y otros se aferraron al cargo y sacrificaron los principios".

Aquél episodio indignó a buena parte de los socialistas, ha afirmado Hereu, que ha destacado que ahora la candidatura de Sánchez ha permitido "pasar de la indignación a la ilusión, pasar página del pasado y construir un futuro".

Además, ha ensalzado que Pedro Sánchez es el candidato que más quiere a Catalunya y que ha defendido su singularidad "en toda España, sin un doble discurso", y ha dicho que el PSC no le fallará en las primarias del 21 de mayo porque él nunca ha fallado a los socialistas catalanes.

"CATALUNYA ESTÁ CON PEDRO"

Carles Ruiz, uno de los coordinadores de la campaña de Pedro Sánchez en Catalunya, ha celebrado la multitudinaria asistencia al acto --"¿Alguien duda de que Catalunya está con Pedro?", ha preguntado-- y ha defendido que su candidatura es la que única que representa el cambio que necesita la sociedad.

Ha dicho que los defensores de la también aspirante en las primarias Susana Díaz, como el exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, creen que todo volverá a la normalidad cuando pase la crisis: "Qué equivocados. Este país está cambiando y no le podemos ofrecer un partido del siglo XX, sino del XXI, y ser parte de la solución".

Además, Ruíz ha desgranado dos motivos esenciales para votar a Sánchez: porque es "el que mejor comprende Catalunya" y porque es el que la derecha considera peor.

Sílvia Paneque ha celebrado que los socialistas hayan podido organizarse en torno a la candidatura de Sánchez "sin tutores ni tutelas", y ha exigido que el PSOE respete a los líderes que han sido votados por la mayoría de la militancia.