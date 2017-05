Pedro Sánchez ve en el proyecto de Díaz una "involución en la participación democrática" y teme el fin de las primarias

Etiquetas

Dice que si gana no alentará movimientos desestabilizadores autonómicos y que la "nación de naciones" está en el texto básico de Granada

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez considera que en el modelo de partido propuesto por su rival Susana Díaz hay una "involución en el discurso y en la participación democrática de los militantes", y ha expresado cierto temor a que la presidenta andaluza o sus fieles quieran acabar con las primarias para elegir al líder.

"Cuando vi el programa de Susana, me preocupó el modelo de partido, porque no lo aclara", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. A su juicio, cuando Díaz habla de "plantear consultar a la militancia sobre las consultas a los militantes" y "sobre las primarias a la Secretaría General", lo que hace es "dejar abierta la puerta con un texto muy ambiguo a muchas cosas, que pueden ser a favor o en contra".

"Eso ya está resuelto en los Estatutos del partido, que dicen que la elección será por todo directo, ¿por qué tenemos que consultar sobre eso si ya está resuelto?", se ha preguntado.

Y, en esa línea, ha asegurado que varios de los partidarios de Díaz --ha mencionado en concreto al extremeño Guillermo Fernández Vara-- quieren acabar con el sistema de elección directa del secretario general. También ha dicho que entre quienes la apoyan hay quien apostó primero por una candidatura única, es decir, sin que votasen los militantes, y, después, por 'ganar' antes de la votación, consiguiendo una diferencia "abrumadora" de avales.

Sánchez también ha pedido "más ecuanimidad" al presidente aragonés Javier Lambán --que este miércoles ha aludido a palabras de Indalecio Prieto avisando contra la radicalización del PSOE--, porque cree que ha dicho "palabras muy gruesas" a lo largo de todo el proceso, y tiene que tener "prudencia" porque en Aragón también habrá quien le vote a él y no a Susana Díaz.

Con todo, el ex secretario general ha asegurado tajantemente que, si vuelve al puesto, él no va a alentar movimientos desestabilizadores en las federaciones cuyos líderes no le han apoyado. Preguntado entonces qué cambiaría a partir del día 22, ha respondido que lo que él espera es que se acepte el resultado y que todo el mundo sea leal.

Por su parte, él ha asegurado que dará cabida a los proyectos de Susana Díaz y de Patxi López, pero no ha precisado si integrará a estos sectores en los órganos de dirección en un porcentaje correspondiente al voto que obtengan en las primarias.

Además, ha dicho a los 'barones' que apoyan a Díaz que lo que él pretende hacer no es distinto a los que hacen ellos en sus gobiernos autonómicos: articular mayorías alternativas al PP pactando con Podemos, con Ciudadanos o con agrupaciones locales.

"SOBRE PODEMOS, TENGO LA MISMA POSICIÓN QUE ELLA"

"Susana Díaz me decía que no sabe cuál era mi posición respecto a Podemos, y tengo la misma posición que ella, el PSOE no puede renunciar a ser alternativa al PP y si hay que pactar con Podemos, Ciudadanos o con agrupaciones políticas, por qué no se va a poder hacer", ha argumentado.

Sánchez ha negado que haya virado en su posición sobre Podemos, sino que más bien cree que en la primera redacción de su proyecto, donde se hablaba de "unidad de acción" con otras fuerzas progresistas, no quedaba claro su proyecto. A su modo de ver, hay un escenario antes de las elecciones, a las que cada partido va con su proyecto, y otro después, cuando toca ver "dónde se ubica el PSOE", que a su juicio es la clave del problema.

Por eso, ha respondido a los que le acusan de dar bandazos en su programa que "el mayor volantazo fue propiciar la dimisión del secretario general" el pasado octubre y "obligar al grupo parlamentario a votar en bloque" para permitir un Gobierno del PP en pro de una supuesta "estabilidad" del país. En cambio, ahora se está viendo que el presidente del Gobierno tiene que ir a declarar ante un juez como testigo en un caso de corrupción: "¿Esto es estabilidad? Yo enmiendo a la totalidad ese planteamiento", ha dicho.

LA NACIÓN DE NACIONES ESTÁ EN GRANADA

En esa línea, también ha asegurado que su visión de España como "nación de naciones" ya está contenida en la Declaración de Granada y que él no ha matizado para hablar ahora de "nación cultural", sino que ese término aparece en una parte del proyecto relativa a la cultura.

Es más, ha afirmado que esa Declaración tiene un texto básico que "decía España es una nación de naciones" y que debía reconocer "la realidad plurinacional", un texto hecho por la Fundación Alfonso Perales, vinculada al PSOE andaluz que en aquel momento dirigía José Antonio Griñán y tenía a Díaz como secretaria de Organización.

La diferencia con otros partidos, ha dicho, es que el PSOE no reconoce derecho de autodeterminación a Cataluña, a que "una parte de España pueda decidir por todos", sino que "hay una única soberanía y un único estado".

Según ha dicho, él no cuestiona los "elementos esenciales del artículo 2" de la Constitución, la soberanía y el carácter unitario del Estado", pero cree que ese Estado "puede reconocer perfectamente que España es una nación de naciones".

Por último, ha insistido en que, si gana, no descarta presentar una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, pero liderada por el PSOE y "siempre y cuando la moción de censura prospere, no para perderla".