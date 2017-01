Puig sobre Sánchez: "Cada uno tiene que tomar las decisiones que honrada y honestamente piense que debe tomar"

Etiquetas

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha insistido este lunes, al ser preguntado por la candidatura del exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a las primarias del partido, que "cada uno tiene que ver qué puede hacer por su país y partido y tomar las decisiones que honrada y honestamente piense que debe tomar".

Así lo ha indicado Puig a los medios de comunicación, antes de asistir a una jornada interparlamentaria PSPV-PSOE, al ser preguntado por al decisión de Sánchez de presentarse a las primarias para liderar el partido con una candidatura "de la militancia".

Al respecto, Puig ha manifestado que él está "preocupado y ocupado" por cómo se puede "resituar y resetear la socialdemocracia no solo en España, sino en el conjunto de Europa" y no en "un nominalismo" porque considera que después de 20 años los socialistas y el conjunto de fuerzas progresistas tienen "una enorme responsabilidad" y "debemos verlo todo en función de esa responsabilidad", ha asegurado.

En cualquier caso, ha apostillado que todavía no se ha convocado el Congreso Federal del PSOE y las personas que ya se están postulando a liderar el partido "cada uno tiene que ver qué puede hacer por su país y partido y tomar las decisiones que honrada y honestamente piense que debe tomar".

Cuestionado por el candidato que le "gusta más", el también presidente de la Generalitat Valenciana ha señalado que cuando se presenten todas las candidaturas "las estudiaremos". "No solo las personas, sino los proyectos", ha dicho para reiterar que en estos momentos está "más preocupado" en "cómo resituar y resetear la socialdemocracia que por un nominalismo que tampoco va a ser una solución en sí mismo".

"Creo que ese es el camino: forjar un contenido que nos resitúe a los socialdemócratas en lo que es la urgencia de Europa de revitalizarse y de plantar cara a Donald Trump que significa la xenofobia, el racismo y la pérdida de los valores de la ilustración", ha subrayado Puig, para quien Europa y todos los progresistas tienen que "dar hoy más que nunca un mensaje contrario a la barbarie". "Para mí eso es lo fundamental", ha remarcado.

CONVENCIÓN DE IDEAS

Respecto a la posibilidad de que se presenten más candidatos a las primarias del PSOE, Puig ha ironizado: "Si aún no se ha presentado el Congreso y ya se han presentado dos candidaturas, imagínese de aquí al Congreso".

No obstante, el secretario general de los socialistas valencianos ha subrayado que no se puede estar durante cuatro meses "en esta historia" de candidatos. "Nosotros vamos ahora a plantear en el Congreso Nacional una convección de ideas, una especie de brainstorming general para intentar participar en un debate que es más interesante para la sociedad que toda esta historia nominalista", ha indicado Puig.

LA PROPUESTA SOCIALISTA, "UNA ALTERNATIVA"

Por otro lado y preguntado por la victoria del candidato Benoit Hamon en la segunda vuelta de las primarias de la izquierda francesa, sobre el exprimer ministro Manuel Valls, Puig ha insistido en que lo que a él le importa es que la propuesta socialista "pueda de verdad ser la alternativa".

"Aquí no se trata de hacer fuegos artificiales, sino de cómo podemos más útiles para que haya cambio en la sociedad", ha abogado Puig, para quien si se hacen discursos "ombligistas o irrealizables" no se va a "conseguir nada". "Podemos estar cada vez mas autosatisfechos y erigirnos como más izquierdistas, pero no vamos a solucionar los problemas. Menos etiquetas y más acción", ha remarcado.

A su juicio, el Gobierno de la Generalitat Valenciana "está demostrando con hechos que es un gobierno progresista" porque "no se trata tanto de hacer discursos efervescentes, sino de actuar, cambiar y transformar que es lo que esta haciendo el Consell", ha zanjado Puig.