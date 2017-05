Reyes pide que la elección de delegados al congreso federal del PSOE salga de las bases y no "de una mesa camilla"

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha defendido este miércoles que se deje hablar a las bases y se respete la decisión que adopten las agrupaciones locales ante la elección final de los 34 delegados que representarán a la provincia en el próximo congreso federal del PSOE, ya que la designación los mismos no puede cerrarse "en una mesa camilla" "Dejemos hablar a las bases y no se pretenda cerrar en una mesa camilla aquello que tienen que decidir las bases en las asambleas locales", ha dicho Reyes a los periodistas, al tiempo que ha insistido en que no respetar este procedimiento sería "anular las asambleas".