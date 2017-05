PSOE. VALENCIANO CARGA CONTRA BORRELL POR INSINUAR QUE LOS MILITANTES NO PUEDEN VOTAR LIBREMENTE

Etiquetas

La eurodiputada y exdirigente del PSOE Elena Valenciano cargó este lunes contra el exministro Josep Borrell por insinuar que los militantes en las primarias del PSOE no pueden votar libremente. Valenciano, próxima a la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General, publicó dos mensajes en Twitter para responder a las palabras de Borrell, que forma parte de la candidatura de Pedro Sánchez. En los mensajes critica que Borrell haya pedido a las “estructuras directivss”, el 'aparato' del partido, que se abstenga de “tratar de influir” en la decisión de los afiliados para que puedan votar con la “máxima libertad posible”. Tras estas palabras, la que fuera vicesecretaria general del PSOE, afirmó que “Borrell fue un gran candidato” -en las primarias contra Joaquín Almunia de 1998- con el que trabajó “desde el minuto 1”. “Que afirme que los militantes no votan libremente es un error que lamento”. Y, acto seguido, indicó que “clasificar militantes entre los que votan libremente -a Sánchez- y los que votan condicionados-y no apoyan a Sánchez- es irrespetuoso y falso”.Este cruce de declaraciones, entre personas que antes estaban próximas pero que ahora se sitúan en candidaturas opuestas, muestra el nivel de tensión que hay en el PSOE ante las cruciales elecciones del próximo 21 de mayo.